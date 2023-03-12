شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الولايات المتحدة تفرض ضرائب على استخدام طاقة تعدين العملات المشفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس حكومة الولايات المتحدة عدة طرق لموازنة اقتصادها المضطرب من خلال جمع المزيد من الأموال في أنظمتها المالية، وقد يواجه مجتمع تعدين العملات المشفرة في الولايات المتحدة عبء هذه الزيادات الضريبية حيث اقترحت الحكومة الأمريكية زيادة الضرائب على متطلبات الكهرباء لعمال المناجم.

كانت الفكرة جزءًا من خطاب الميزانية السنوية الذي ألقاه الرئيس الأمريكي جو بايدن في 9 مارس، بدءًا من تعديل السياسات حول قطاع العملات الرقمية، وتتوقع إدارة بايدن، بحسب ما ورد، تحويل أكثر من 24 مليار دولار إلى الاقتصاد الأمريكي.

يمكن أن تصل الضريبة المفروضة على استخدام الكهرباء من قبل شركات التعدين المشفرة الآن إلى 30 % من التكلفة الإجمالية للكهرباء التي تم استخدامها لتسهيل عملية التعدين في الولايات المتحدة، وفقاً لموقع gadgets360.

وسيُطلب من الشركات العاملة في تعدين الأصول الرقمية الإبلاغ عن كمية ونوع الكهرباء المستخدمة بالإضافة إلى قيمة تلك الكهرباء، إذا تم شراؤها خارجيًا، وكشفت وزارة الخزانة الأمريكية في منشور رسمي أن الشركات التي تنتج أو تحصل على الطاقة خارج الشبكة، على سبيل المثال باستخدام ناتج محطة توليد كهرباء معينة، ستخضع لضريبة انتقائية تساوي 30 % من تكاليف الكهرباء المقدرة.

وسيتم تنفيذ الضريبة الانتقائية لشركات تعدين الأصول الرقمية بشكل تدريجي، في إطار زمني محدد مدته ثلاث سنوات، وسيبدأ بمعدل 10 % في العام الأول، و20% في العام الثاني، و30% بعد ذلك.

تعدين Crypto هو عملية إنشاء رموز تشفير أحدث، يُطلب من المعدنين حل الخوارزميات المعقدة للتحقق من صحة المعاملات التي تحدث على blockchain وإنشاء رموز مميزة جديدة كمكافآت ومنتجات ثانوية.