شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تبدأ طرح أحدث إصدار من ChromeOS يتضمن العديد من الميزات والإصلاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت جوجل في طرح أحدث إصدار من ChromeOS يتضمن التحديث الجديد العديد من الميزات والإصلاحات الجديدة التي تركز على مستخدمي كروم بوك.

أعلن عملاق التكنولوجيا في يناير 2020، ميزة Fast Pair لأجهزة كروم بوك، بدأت الشركة حاليا في طرح هذه الميزة مع أحدث إصدار من ChromeOS.

في منشور مدونة ذكرت جوجل أنه سيتم طرح الإصدار 111 من ChromeOS لأجهزة كروم بوك خلال الأسابيع المقبلة.



ما هو الاقتران السريع؟ ما هو الاقتران السريع؟ في عام 2017 ، قدمت جوجل ميزة Fast Pair للهواتف، بعد عام تمت إضافة إمكانيات المزامنة إلى الميزة، كان من المفترض أن تصل هذه الميزة إلى أجهزة كروم بوك بحلول عام 2019، لكن لم يحدث ذلك.

وفي CES 2022 أعلنت جوجل رسميًا عن Fast Pair لنظام التشغيل ChromeOS، كان من المفترض أن تصل الميزة في عام 2022، في فبراير شاركت جوجل تحديثًا آخر لحالتها.

كيفية استخدام Fast Pair على أجهزة كروم بوك

مع وصول هذه الميزة إلى كروم بوك، سيتمكن المستخدمون من رؤية إشعار مثل "Connect Pixel Buds Pro".

سيتضمن الإشعار أيضًا صورة وسيوضح كيف "سيظهر بكسل بودز برز على الأجهزة المرتبطة.

هذا مشابه لتجربة أندرويد حيث يمكن للمستخدمين المتابعة باستخدام زر "اتصال".

بمجرد الاقتران سيتمكن المستخدمون من رؤية إشعار "بكسل بودز برو متصل" على شكل حبوب منع الحمل والذي سيكون مرئيًا في الركن الأيمن السفلي من كروم بوك.

ومع ذلك يجب على المستخدمين أن يضعوا في اعتبارهم أنه إذا كان الجهاز جديدًا على كروم بوك، فيجب على المستخدمين النقر فوق الزر Connect بمجرد اكتشاف Fast Pair بواسطة الجهاز.

من ناحية أخرى إذا كان المستخدمون قد اتصلوا مسبقًا بجهاز كروم بوك، فسيقوم الجهاز بالاتصال تلقائيًا باستخدام Fast Pair.

تدعي جوجل أن ميزة Fast Pair في ChromeOS 111 "مصممة للعمل مع أجهزة صوت بلوتوث المدعومة".

ذكرت الشركة أيضًا أن هذه الميزة ستدعم مسح الخلفية على أجهزة كروم بوك أيضًا.

يمكن للمستخدمين أيضًا التحقق من قائمة "الأجهزة المحفوظة في حسابك" في صفحة إعدادات بلوتوث.

ستشمل هذه الأجهزة كلاً من سماعات الرأس والساعات الذكية.

ومع ذلك لن يتمكن المستخدمون من الوصول إلى هذه القائمة من قائمة الإعدادات السريعة.

سيجد المستخدمون أيضًا مفتاح تبديل جديد "بحث عن أجهزة جديدة: قم بتوصيل وإعداد أجهزة Fast Pair القريبة" في الإعدادات.