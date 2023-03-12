شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تعدل صورك على فيس بوك.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساعدنا منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك المملوكة من قبل الشركة الأم Meta على التواصل مع أصدقائنا وعائلتنا، كما يمكننا نشر رسائل نصية وكذلك مشاركة الصور ومقاطع الفيديو على فيس بوك، ولكن هل تعلم أن Facebook يسمح لك أيضًا بتعديل الصور التي نشرتها على "فيس بوك"، حيث يمكنك تعديل صورك على Facebook قبل مشاركتها باتباع بعض الخطوات البسيطة.

إليك كيفية تعديل صورك على Facebook:

1. في الجزء العلوي من خلاصتك ، اضغط فوق رمز الصورة / الفيديو الموجود أسفل ما يدور في ذهنك

2. الآن حدد الصور التي ترغب في مشاركتها

3. بعد ذلك، سيتعين عليك التمرير فوق الصور والنقر فوق رمز القلم الرصاص متبوعًا بـ تحرير الكل

4. الآن سيتعين عليك التمرير فوق الصورة التي ترغب في تعديلها والضغط فوق خيار تحرير

5. يمكنك الآن الضغط لتحديد خيار التحرير الخاص بك على اليسار. يمكنك إضافة تعليق، والإشارة إلى الأصدقاء ، واقتصاص الصورة وتدويرها

6. بمجرد الانتهاء من التحرير، عليك الضغط فوق حفظ

7. الآن حدد جمهورك واضغط فوق نشر