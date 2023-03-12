شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا ستعلن عن أول طاقم بشرى سيصل إلى القمر منذ 50 عامًا الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيتم الكشف عن طاقم مهمة القمر Artemis II التابعة لناسا الشهر المقبل، فسيتم الكشف عن ثلاثة أمريكيين وكندي للعالم في 3 أبريل حيث يستعدون ليصبحوا أول بشر يسافرون إلى قمرنا منذ عام 1972، ولعل الطاقم، الذي من المقرر أن ينطلق إلى الفضاء في غضون 18 شهرًا، سيكون قد شرع بالفعل في التدريب على المهمة، لكن هوياتهم ظلت سرية للغاية قبل إعلان ناسا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كانت هناك تكهنات بأن ريد وايزمان، طيار الاختبار البالغ من العمر 47 عامًا والذي تنحى عن منصب رئيس مكتب رواد الفضاء في نوفمبر من العام الماضي، قد يكون من بينهم.

يشارك رائد الفضاء الذي يشغل هذا الدور تقليديًا في تعيين أطقم لكل مهمة فضائية، لكنه غير مؤهل للطيران بأنفسهم، وقد أدى ذلك إلى شائعات بأن استقالة الطيار البحري يمكن أن تكون علامة على مشاركته في Artemis II.

كما أنه من بين المرشحين الآخرين الذين تم ذكرهم راندي بريسنيك وفيكتور جلوفر ورائد الفضاء الكندي جيريمي هانسن، ومن المتوقع أيضًا أن تكون رائدة فضاء بين الطاقم، وهنا توقعات بأنها قد تكون كريستينا كوخ أو آن ماكلين أو جيسيكا مير أو ستيفاني ويلسون ذات الخبرة الكبيرة من بين الأسماء في الإطار.

قال بيل نيلسون، مدير ناسا: "سيطير رواد الفضاء، ثلاثة من أمريكا وواحد من كندا، حول القمر وسيختبرون نظام الإطلاق الفضائي التابع لناسا والمركبة الفضائية المسماة أوريون، سيتم الكشف عن الرواد الشهر المقبل".

ستأخذ Artemis II، المقرر إطلاقها في أواخر نوفمبر 2024، طاقمًا مكونًا من أربعة أشخاص حول القمر ولكنه لن يهبط عليه، حيث سيحدث ذلك مع المهمة التي ستأتى بعد Artemis II، إنه جزء من برنامج طموح يهدف إلى إعادة البشر إلى القمر لأول مرة منذ انتهاء مهمات أبولو التاريخية في عام 1972.