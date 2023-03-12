شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تمتثل واتساب لقانون السلامة الإلكترونية فى المملكة المتحدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض رئيس تطبيق "واتس آب" ويل كاثكارت، الامتثال لمتطلبات مشروع القانون الجديد للسلامة الإلكترونية في المملكة المتحدة، الذي يحظر تقنية التشفير من طرف إلى طرف ، وفي حديث له خلال زيارته للمملكة المتحدة للقاء المشرعين لمناقشة التشريع الجديد، وصف كاثكارت القانون بأنه أخطر قانون تجري مناقشته حاليا في العالم الغربي، وفقا لتقرير نقلته صحيفة "الجارديان".

إليك أسئلة وأجوبتها حول حظر واتساب في المملكة المتحدة:

هل تحظر المملكة المتحدة واتساب؟

وفقًا لتقرير صادر عن بي بي سي ، قال كاثكارت إن الشركة ستحظر في المملكة المتحدة بدلاً من إضعاف خصوصية الرسائل المشفرة بموجب قانون الأمان عبر الإنترنت، إذا طلبت ذلك الحكومة.

"يرغب مستخدمونا في جميع أنحاء العالم في الأمان – 98% من مستخدمينا خارج المملكة المتحدة، ولا يريدون منا تقليل أمان المنتج. لقد تم حظرنا مؤخرًا في إيران، على سبيل المثال. لم نر أبدًا والديمقراطية الليبرالية تفعل ذلك"

لماذا اتخذت سيجنال قرار مماثل بأن التشفير من طرف إلى طرف في المملكة المتحدة؟.

جاء قرار واتساب بعد أسابيع من إعلان سيجنال أنها قد تتوقف عن تقديم الخدمات في المملكة المتحدة إذا تطلبت الفاتورة منها فحص الرسائل.

وأشارت ميريديث ويتاكر، رئيس سيجنال ، إلى أن الشركة "ستفعل كل ما في وسعها للتأكد من أن الأشخاص في المملكة المتحدة يمكنهم الاستمرار في الوصول إلى سيجنال. كل شيء ما عدا كسر وعود الخصوصية الخاصة بنا."

هل تتراجع واتساب عن قرارها؟

قال رئيس واتساب "لن نقلل من أمن واتسآب. لم نقم بذلك قط - وقد قبلنا بأن يتم حظرنا في أجزاء أخرى من العالم" ، خوفا من أن تكون المملكة المتحدة قدوة قد تحذو حذوها دول أخرى حسبما نقلت GadgetNow.

وتابع: "عندما تقول ديمقراطية ليبرالية ،" هل من المقبول فحص الاتصالات الخاصة للجميع بحثًا عن محتوى غير قانوني؟" هذا يشجع البلدان في جميع أنحاء العالم التي لديها تعريفات مختلفة للغاية للمحتوى غير القانوني على اقتراح نفس الشيء".

وأضاف "إذا قامت الشركات بتثبيت برامج على هواتف الأشخاص وأجهزة الكمبيوتر لفحص محتوى اتصالاتهم مقابل قائمة المحتوى غير القانوني ، فماذا يحدث عندما تظهر البلدان الأخرى وتقدم قائمة مختلفة بالمحتوى غير القانوني؟" .

ما هو مشروع القانون الجديد للسلامة الإلكترونية في المملكة المتحدة؟

قالت هيئة الإذاعة البريطانية إن قانون السلامة على الإنترنت في المملكة المتحدة يمنح مكتب الاتصالات ، أو Ofcom، منظم الاتصالات في المملكة المتحدة، القدرة على طلب تطبيقات الرسائل المشفرة الخاصة وغيرها من الخدمات لاعتماد "تقنية معتمدة" لتحديد وإزالة المواد التي تسيء إلى الأطفال.

جادلت الحكومة بأن التشفير - الذي يفسد محتوى الرسائل بحيث لا يمكن أن تراه الشركة نفسها - يعيق الجهود المبذولة لمكافحة مشكلة إساءة معاملة الأطفال عبر الإنترنت.

وقالت وزارة الداخلية في المملكة المتحدة: "من المهم أن تبذل شركات التكنولوجيا قصارى جهدها لضمان ألا تصبح منصاتها أرضًا خصبة لمشتهي الأطفال".

جادلت حكومة المملكة المتحدة أيضًا أنه من الممكن التمتع بالخصوصية وسلامة الأطفال.

ومع ذلك ، قال رئيس سيجنال، أثناء رده على تغريدة تستكشف استخدام "AI / ML في مراقبة المحادثات الخاصة (المشفرة) لأنواع مختلفة من الجرائم" ، أنه "لا يوجد شيء مثل الاتصالات" الخاصة "و" مراقب ".