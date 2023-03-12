شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية توفير الوقت والبيانات أثناء استخدام خرائط جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أن العديد منا يستخدمون خرائط Google بشكل يومي، إلا أن هناك عددًا من الميزات الخفية التي قد لا تستخدمها، وشاركت مستخدم TikTok مقطع فيديو يشرح الخدعة التي يمكن أن تستخدمها لتوفير الوقت والبيانات أثناء استخدام خرائط Google في الخارج.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فففي حين أن فكرتك الأولى عند زيارة مدينة جديدة قد تكون البحث عن مكان للإقامة، توصي جيسيكا مستخدمة تيك توك بالانتقال إلى خرائط Google أولاً.

- افتح بحث Google على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وابحث عن خرائطي على Google.

- بعد ذلك، اضغط فوق الزر الأحمر "إنشاء خريطة جديدة".

- باستخدام شريط البحث، ابحث عن أي مناطق جذب تريد استكشافها أثناء تواجدك في المدينة، سواء كانت مناطق جذب سياحي أو مطاعم.

- ستظهر هذه في القائمة الموجودة على يسار الشاشة، ما عليك سوى الضغط فوق + بجانبها لتثبيتها على خريطتك.

- بمجرد تثبيت جميع المواقع الرئيسية ، تقترح جيسيكا إجراء بحث سريع في Google عن أفضل المناطق للبقاء في المدينة، قبل مقارنة ذلك بخريطتك.

قالت جيسيكا "الآن أنت تعرف أين أفضل مكان لك للإقامة فيه يعتمد على ما تريد القيام به"، كما أنه للوصول إلى الخريطة على هاتفك الذكي، ما عليك سوى فتح تطبيق خرائط Google والضغط فوق علامة التبويب المحفوظة ثم الخرائط في الأسفل.

ستجعل خريطتك المصممة حسب الطلب من السهل التخطيط لرحلتك، حيث تكشف عن مواقعك الأقرب إلى بعضها البعض دون الحاجة إلى البحث عنها بشكل فردي.

وأضافت: "في بعض الأحيان، تريد فقط التجول والانحراف عن خط سير الرحلة، ولكن يمكنك دائمًا سحب هذه الخريطة في أي وقت لمجرد معرفة ما أنت قريب منه، والأفضل من ذلك كله، أنه يمكنك تنزيل الخريطة عندما يكون لديك شبكة WiFi، مما يعني أنك لست مضطرًا لإضاعة البيانات الثمينة لاستخدامها في الخارج".