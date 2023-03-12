شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تأخير طرح لعبة "Suicide Squad: Kill The Justice League" حتى نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان من المقرر طرح لعبة Suicide Squad: Kill The Justice League في 26 مايو المقبل، لكن وفقًا لتقرير صادر عن Bloomberg، أجلت Warner Bros إطلاق اللعبة مرة أخرى، حيث من المتوقع الآن أن تصل اللعبة "في وقت لاحق من هذا العام".

وقد تلقت هذه اللعبة انتقادات في حدث PlayStation في فبراير بسبب بعض المشكلات الأساسية المتعلقة باللعب، ففي البداية، تم تأخير لعبة Suicide Squad: Kill The Justice League "لإصلاح الأخطاء وتحسين جوانب اللعبة التي كانت متأخرة."

ومع ذلك، يدعي التقرير أن التغييرات "لن تصلح الكثير من قواعد اللعبة" التي واجهت رد فعل عنيف، وفي الوقت نفسه، انتقد بعض المعجبين أيضًا متطلبات اللعبة عبر الإنترنت وأدوات التجميل القابلة للشراء، وعند إطلاقها، ستكون هذه اللعبة متاحة لمنصات متعددة بما في ذلك - PS5 و Xbox Series X / S والكمبيوتر الشخصي.

الملامح الرئيسية للعبة ستسمح اللعبة للاعبين بالظهور كمجموعة من الأشرار المكلفين بإيقاف دوري العدالة "الخارج عن السيطرة"، حيث وقعت مجموعة الأبطال الشهيرة في هذه اللعبة تحت تأثير سحر الشرير الفائق برينياك وأصبحت مارقة، وستقدم اللعبة أربع شخصيات قابلة للعب - Harley Quinn و Deadshot و Captain Boomerang و King Shark، ويمكن للاعبين التبديل بين هذه الشخصيات في منتصف الحدث.

وقد أطلق WB مؤخرًا لعبة خارقة أخرى، وهي Gotham Knights، ومع ذلك ، فإن لعبة Suicide Squad Kill The Justice League لا علاقة لها بهذه اللعبة، وبدلاً من ذلك ، تم تعيين العنوان القادم في نفس الكون مثل سلسلة Batman: Arkham، وتم إطلاق الإصدار القياسي الأخير من سلسلة Batman: Arkham منذ ما يقرب من ثماني سنوات.