شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبي يمدد قواعد المساعدات لمنع شركات التكنولوجيا الخضراء من المغادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل مفوضية الاتحاد الأوروبي على توسيع نطاق تخفيف قواعد المساعدات الحكومية لمنع شركات التكنولوجيا الخضراء من الانتقال إلى الخارج وتمكين انتقال الكتلة إلى اقتصاد خالٍ من الصفر.

تم بالفعل تعديل القواعد المتعلقة بالدعم الوطني في عام 2022 كرد فعل على الحرب الروسية على أوكرانيا، في محاولة لتمكين الدول الأعضاء من تمويل الشركات المتعثرة وإنتاج الطاقة في أوروبا بسهولة أكبر.

دفعت المخاوف المتزايدة بشأن سباق الدعم العالمي المتصاعد الاتحاد الأوروبي إلى إطالة أمد إطار الأزمة المؤقت - وحتى توسيع نطاقه ليشمل دعم شركات التكنولوجيا النظيفة المحلية التي تكافح تغير المناخ.

يبدو أن هذه الخطوة متأثرة بشدة بقانون خفض التضخم الأمريكي (IRA) ، الذي يقدم 369 مليار دولار من الإعانات للتكنولوجيات الخضراء "المصنوعة في أمريكا". أثار هذا مخاوف من أن تميل شركات الاتحاد الأوروبي إلى نقل أعمالها إلى الولايات المتحدة حسبما نقلت TheNextWeb.

لتجنب ضربة كارثية محتملة للقدرة التنافسية طويلة المدى للكتلة في صناعة التكنولوجيا الخضراء، قامت المفوضية بتكييف قواعد المساعدة الحكومية لتبسيط الموافقة على الإعانات للشركات التي تسرع من نشر الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة، وإزالة الكربون من عمليات الإنتاج الصناعي.

استهدف الاتحاد الأوروبي ستة قطاعات رئيسية: البطاريات والألواح الشمسية وتوربينات الرياح والمضخات الحرارية، والمحللات الكهربائية واستخدام وتخزين الكربون.

ويشمل ذلك أيضًا إنتاج المكونات الرئيسية بالإضافة إلى تصنيع وإعادة تدوير المواد الخام الهامة ذات الصلة.

ستوفر القواعد المعدلة للدول الأعضاء مزيدًا من المرونة لضخ الأموال العامة ، مما يسمح بسقوف أعلى للمساعدات وحسابات مبسطة للمساعدات.

الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الموجودة في المناطق المحرومة مؤهلة للحصول على دعم أعلى ، بينما يمكن لدول الاتحاد الأوروبي أيضًا الوصول إلى أموال أكبر إذا تم تقديم المساعدة من خلال المزايا الضريبية أو القروض أو الضمانات.

لمنع الحالات التي يكون فيها خطر إعادة التوطين مرتفعًا ، سيكون لدى البلدان خيار "المساعدة المطابقة"، أي لمطابقة الإعانات التي تقدمها حكومة غير تابعة للاتحاد الأوروبي وإبقاء الشركة ضمن حدود الاتحاد. بدلاً من ذلك ستكون الدول الأعضاء قادرة على تغطية فجوة التمويل التي تتوقع الشركة حدوثها.

للتأكد من أن هذه الخيارات لا تثير منافسة غير عادلة في الكتلة وضعت المفوضية ثلاثة إجراءات وقائية:

يمكن منح المساعدة للشركات في المناطق الأقل تطوراً أو للمشاريع الموجودة في ثلاث دول أعضاء على الأقل.

تحتاج الشركات المؤهلة إلى استخدام أحدث تقنيات الإنتاج من منظور الانبعاثات البيئية.

لا يمكن أن تؤدي المساعدة إلى نقل الاستثمارات بين الدول الأعضاء.

يمكن لدول الاتحاد الأوروبي الاستفادة من القواعد الجديدة حتى 31 ديسمبر 2025 ، ولكن قد يستمر الصرف بعد ذلك أيضًا.

وقالت مارجريت فيستاجر، نائب الرئيس التنفيذي المسؤول عن سياسة المنافسة في بيان: "الإطار الذي اعتمدناه اليوم يمنح الدول الأعضاء خيار تقديم مساعدات الدولة بطريقة سريعة وواضحة ويمكن التنبؤ بها".

"تمكّن قواعدنا الدول الأعضاء من تسريع الاستثمارات الصفرية الصافية في هذه اللحظة الحرجة، مع حماية تكافؤ الفرص في السوق الموحدة وأهداف التماسك. القواعد الجديدة متناسبة ومستهدفة ومؤقتة ".