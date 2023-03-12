شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Activision تكشف عن سبب استمرار سونى فى رفض عرض مايكروسوفت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشأ خلاف بين مايكروسوفت وسوني بشأن الشراء السابق للعبة Call of Duty التى تأتي من تطوير Activision Blizzard، حيث تشعر شركة Sony بالقلق من أن مطور ويندوز قد يجعل اللعبة حصرية لـ Xbox .

لكن هذه الادعاءات تراجعت بعد أن أعلنت مايكروسوفت عن صفقات متعددة السنوات مع Nintendo و Nvidia، كما عرضت الشركة أيضًا صفقة مدتها 10 سنوات على شركة Sony لكنها ترفضها لأسباب غير معروفة، لكن لدى Activision إجابة.

ووفقًا لـ Lulu Cheng Meservey ، نائب الرئيس التنفيذي وشؤون الشركة ومدير الاتصالات في Activision Blizzard ، لا تريد Sony صفقة وتريد فقط منع الاندماج، وقالت في تغريدة :"عرضت مايكروسوفت على Sony (الشركة الرائدة في وحدة التحكم الرئيسية لأكثر من عقد من الزمان ، بنسبة 80٪ من حصة السوق) اتفاقية مدتها 10 سنوات بشروط أفضل بكثير مما قد تحصل عليه Sony منا، كما قدمنا لشركة Sony وصولاً مضمونًا على المدى الطويل إلى Call of Duty، لكنهم يرفضون باستمرار، لماذا؟ ".

وقالت "الرئيس التنفيذي لشركة SIE أجاب على هذا السؤال في بروكسل، في كلماته:" لا أريد صفقة Call of Duty الجديدة، أريد فقط منع اندماجك "، قالت، مضيفة أن رئيس Sony Interactive Entertainment (SIE) والرئيس التنفيذي جيم رايان قالا هذه الكلمات في 21 فبراير.





دفاع مايكروسوفت عن صفقة Activision Blizzardيعد التاريخ والمكان في تغريدة Meservey مهمين لأنه كان في 21 فبراير عندما دافع رئيس مايكروسوفت ، براد سميث ، عن استحواذ 69 مليار دولار على شركة ألعاب الفيديو في جلسة استماع الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وقال سميث أيضًا إن شركة Sony لم تستجب لعرض الترخيص لمدة 10 سنوات وأنه يحمل المغلف مع الصفقة معه.





رواية سوني المتغيرة؟

في البداية ، ادعت شركة Sony أن شراء مايكروسوفت لـ Activision Blizzard سيضر بالمنافسة لأن الشركة ستجعل ألعاب Call of Duty حصرية على Xbox. ومع ذلك ، فإن صفقات مايكروسوفت مع Nintendo و Nvidia خرقت تلك الادعاءات.

في روايتها الأخيرة ، أثارت Sony مخاوف قائلة إن صانع ويندوز قد يخرب لعبة PlayStation من حيث الجودة والأداء مقارنة بـ Xbox، وتجدر الإشارة إلى أن صفقة Sony الحالية مع Activision لـ Call of Duty تنتهي في عام 2024. ستعلن المفوضية الأوروبية قرارًا بشأن الاستحواذ في 25 أبريل. وقد تم الإبلاغ عن أن الصفقة على وشك الموافقة عليها.