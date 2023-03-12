شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل توقف الرقابة المحدودة على بحث المستخدمين في كندا اعتبارًا من هذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستتوقف شركة جوجل التابعة لألفابت عن حظر المقالات الإخبارية من نتائج بحث بعض المستخدمين الكنديين في 16 مارس، حسبما قال مسؤول تنفيذي في الشركة أمام لجنة برلمانية كندية تحقق في شركة التكنولوجيا.

في الشهر الماضي بدأت جوجل في اختبار رقابة محدودة على الأخبار كاستجابة محتملة لمشروع قانون الحكومة الكندية الذي يهدف إلى إجبار المنصات على الإنترنت على الدفع للناشرين في كندا مقابل محتوى الأخبار.

ادعت جوجل أن الاختبار يشبه الآلاف من اختبارات المنتجات الأخرى التي تجريها الشركة على أساس منتظم.

بدأت الاختبارات التي تقول الشركة إنها أثرت على أقل من 4 في المائة من المستخدمين الكنديين، في 9 فبراير وكان من المقرر إجراؤها لمدة خمسة أسابيع حسبما نقل موقع Gadget 365.

وفي حديثه إلى لجنة برلمانية تحقق في الاختبارات ، أكد مدير السياسة العامة في Google جيسون كي أن الاختبارات ستنتهي الأسبوع المقبل.

وقال كي "أريد أن أؤكد أن هذه مجرد اختبارات. لم يتم اتخاذ قرارات بشأن تغييرات المنتج".

في الشهر الماضي، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إنه كان "خطأ فادحًا" بالنسبة لشركة جوجل في حظر محتوى الأخبار كرد فعل على "قانون الأخبار على الإنترنت" ، وهو مشروع قانون حكومي أنشأ قواعد لمنصات مثل Meta Facebook و Google للتفاوض على الصفقات التجارية والدفع ناشري الأخبار.

قال في ذلك الوقت: "لقد أدهشني أن جوجل قررت أنها تفضل منع الكنديين من الوصول إلى الأخبار بدلاً من دفع المال للصحفيين مقابل العمل الذي يقومون به".

خلال الجلسة، أثيرت أسئلة حول منافذ الصحافة المحلية، مثل 13-14 صحيفة أسبوعية محلية كان لدى النائب مارتن شيلدز أثناء قيادته.

قال شيلدز لصابرينا جيريميا رئيس جوجل كندا: "الحظر هو شيء أعتقد أنه يزعج السكان المحليين، الناس على مستوى القاعدة. العواقب غير المقصودة لهذه الخطوة ، لا أعتقد أنها طريقة للتفاوض وأعتقد أنها خطأ من جانبك".

قال جيريميا إن جوجل هي مساهم في الأخبار في كندا ، حيث تقود 3.6 مليار زيارة مجانية من الكنديين الذين يزورون الروابط إلى المواقع الإخبارية، ولديها اتفاقيات ترخيص سارية مع أكثر من 150 منشورًا من الساحل إلى الساحل.

أثار فيسبوك أيضًا مخاوف بشأن التشريع وحذر من أنه قد يضطر إلى حظر مشاركة الأخبار على منصته.

طلبت صناعة وسائل الإعلام الإخبارية في كندا من الحكومة المزيد من اللوائح التنظيمية لشركات التكنولوجيا للسماح للصناعة بتعويض الخسائر المالية التي تكبدتها في السنوات التي اكتسب فيها عمالقة التكنولوجيا بشكل مطرد حصة سوقية أكبر من الإعلانات.

يشبه اقتراح أوتاوا قانونًا رائدًا أقرته أستراليا في عام 2021، والذي أثار أيضًا تهديدات من Google و Facebook لتقليص خدماتهما. أبرم كلاهما صفقات مع شركات إعلامية أسترالية بعد عرض سلسلة من التعديلات على التشريع.