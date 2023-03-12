شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبى يتفاوض على قاعدة "صنع فى الولايات المتحدة" لدعم السيارات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسئول كبير بالاتحاد الأوروبي، إنه يحاول إقناع الولايات المتحدة بتخفيف المتطلبات التي تنص على أن السيارات الكهربائية يجب أن تكون "مصنوعة في الولايات المتحدة" للتأهل للحصول على ائتمانات ضريبية، حتى مع اقتراب الجانبين من التوصل إلى اتفاق بشأن المواد الخام.

وتقدم واشنطن ائتمانات ضريبية تصل إلى 7500 دولار للمستهلكين الذين يشترون السيارات الكهربائية، ولكن فقط إذا تم التجميع النهائي ومكونات البطارية التي تصل إلى نصف القيمة على الأقل في أمريكا الشمالية، وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، الذي يشرف على السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي، إن المناقشات مستمرة بشأن متطلبات المحتوى المحلي هذه وأن الاتحاد الأوروبي يريد تحديد كيفية تعريف مكونات البطارية.

وقال في إفادة صحفية في ستوكهولم قبل الاجتماع الوزاري بشأن التجارة "هل هي مكونات بطارية محددة فقط أم كل شيء؟ وبالفعل كان هذا موضوع نقاش مع وزيرة الخزانة يلين يوم الخميس الماضي. لذلك هناك عمل مستمر."

ومن المقرر أن تضع وزارة الخزانة مبادئ توجيهية في وقت لاحق من هذا الشهر، وقال دومبروفسكيس "إنهم بحاجة إلى احترام نص القانون، لكن لا يزال هناك مجال للمناورة"، وهناك معايير أخرى للائتمان الضريبي وهي أن نسبة كبيرة من المواد الهامة تأتي من شريك اتفاقية التجارة الحرة الأمريكية (FTA) ، وهو الأمر الذي لا ينطبق عليه الاتحاد الأوروبي.

وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعملان مع ذلك من أجل التوصل إلى اتفاق لجعل المعادن الأوروبية مؤهلة للحصول على ائتمانات ضريبية، وسيتم اعتبار الاتحاد الأوروبي على أنه يتمتع بوضع "مكافئ لاتفاقية التجارة الحرة".

وأكد دومبروفسكيس ذلك ، مع إعلان من المتوقع أن يصدر يوم الجمعة عندما يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس المفوضية أورسولا فون دير لاين، وقال دومبروفسكيس إن الاتحاد الأوروبي يريد أيضًا إنشاء "نادي" للمواد الخام الهامة من شأنه أن يجمع البلدان المستهلكة والمنتجة ذات التفكير المماثل، كقوة موازنة للصين، التي تهيمن على معالجة الليثيوم والأتربة النادرة.