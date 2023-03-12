تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبى يتفاوض على قاعدة "صنع فى الولايات المتحدة" لدعم السيارات الكهربائية

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وقال في إفادة صحفية في ستوكهولم قبل الاجتماع الوزاري بشأن التجارة "هل هي مكونات بطارية محددة فقط أم كل شيء؟ وبالفعل كان هذا موضوع نقاش مع وزيرة الخزانة يلين يوم الخميس الماضي. لذلك هناك عمل مستمر."
ومن المقرر أن تضع وزارة الخزانة مبادئ توجيهية في وقت لاحق من هذا الشهر، وقال دومبروفسكيس "إنهم بحاجة إلى احترام نص القانون، لكن لا يزال هناك مجال للمناورة"، وهناك معايير أخرى للائتمان الضريبي وهي أن نسبة كبيرة من المواد الهامة تأتي من شريك اتفاقية التجارة الحرة الأمريكية (FTA) ، وهو الأمر الذي لا ينطبق عليه الاتحاد الأوروبي.
وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعملان مع ذلك من أجل التوصل إلى اتفاق لجعل المعادن الأوروبية مؤهلة للحصول على ائتمانات ضريبية، وسيتم اعتبار الاتحاد الأوروبي على أنه يتمتع بوضع "مكافئ لاتفاقية التجارة الحرة".
وأكد دومبروفسكيس ذلك ، مع إعلان من المتوقع أن يصدر يوم الجمعة عندما يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس المفوضية أورسولا فون دير لاين، وقال دومبروفسكيس إن الاتحاد الأوروبي يريد أيضًا إنشاء "نادي" للمواد الخام الهامة من شأنه أن يجمع البلدان المستهلكة والمنتجة ذات التفكير المماثل، كقوة موازنة للصين، التي تهيمن على معالجة الليثيوم والأتربة النادرة.