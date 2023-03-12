شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل جديدة عن مشروع الولايات المتحدة المشترك للمريخ ورفع ميزانية ناسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشير تخصيص 7% إضافية لناسا في مشروع الميزانية الفيدرالية إلى أن الإدارة الأمريكية تخطط لاستبدال روسيا كشريك لوكالة الفضاء الأوروبية في مشروع استكشاف المريخ، وجاء في مشروع الميزانية الفيدرالية "تنص الميزانية زيادة تمويل بعثتين إلى المريخ بالتعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية، ستحل الولايات المتحدة في إحداها محل روسيا كشريك".

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، فإنه من المقرر تخصيص 180 مليون دولار لصنع جرار فضائي سيضمن إخراج المحطة الفضائية الدولية من المدار بعد انتهاء مهمتها، وتؤكد الوثيقة أن هذا الجرار ضروري "لكي لا نعتمد على الأنظمة الروسية التي قد لا تتمكن من تنفيذ هذه العملية بنجاح".

ويتضمن مشروع الميزانية أيضا تخصيص 1.8 مليار دولار لتتفيذ مهمة Artemis القمرية، و949 مليون دولار لمهمة نقل عينات تربة المريخ إلى الأرض.

وينص المشروع على زيادة مخصصات ناسا لعام 2024 بنسبة 7% ورفعها إلى 27.2 مليار دولار، وهذا يعني أن إدارة بايدن ستطلب من الكونجرس الموافقة على زيادة التخصيصات المالية لناسا في عام 2024 بمقدار 1.8 مليار دولار مقارنة بعام 2023.