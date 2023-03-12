شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: مزاعم بوجود ثغرات لدى تيك توك فى معالجة اختراق البيانات فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يكون لجهود TikTok لمعالجة مخاوف خصوصية البيانات فى الولايات المتحدة ثغرات وفقًا لتقرير engadget.

وقال التقرير ، يقول أحد المبلغين عن المخالفات الذى أعلن نفسه إلى صحيفة The Washington Post إن خطة الشبكة الاجتماعية لحماية بيانات المستخدمين الأمريكيين Project Texas ، بها عيوب كبيرة.

ويزعم العضو السابق في فريق Trust and Safety أن المبادرة البالغة 1.5 مليار دولار ستسمح لـ TikTok بالاتصال بشركة ByteDance's Toutiao ، وهو تطبيق إخباري صيني معروف ويمكن أن يسمح هذا الرابط من الناحية النظرية للصين بالوصول إلى البيانات الأمريكية، وسيتطلب النهج الآمن حقًا "إعادة هندسة كاملة" للبنية التحتية للخدمة ، كما يقول الموظف السابق.

كما يزعم الموظف أيضًا أنه التقى بمكاتب السناتور تشاك غراسلي والسناتور مارك وورنر لمناقشة نقاط الضعف المزعومة، واعترف ممثلو كل من أعضاء مجلس الشيوخ بأن الاجتماعات قد عُقدت.

ولقد طلبنا من TikTok التعليق، وقال أشخاص لم يتم تسميتهم في عملاق وسائل التواصل الاجتماعي لصحيفة The Post إن هذه المزاعم "لا أساس لها من الصحة" ، وأن كود Toutiao لا يرقى إلا إلى "اصطلاح تسمية وبقايا تقنية" لا تربط التطبيق بالصين.

كما يعتقدون أن نقل بيانات الولايات المتحدة إلى خوادم أوراكل يقوض التأكيد على أن Toutiao يمكن أن يؤثر على الأعمال التجارية في الولايات المتحدة، وتم توظيف المبلغين عن المخالفات لمدة نصف عام فقط ، ومن المفترض أنه غادر شهورًا قبل الانتهاء من مشروع تكساس، و بعبارة أخرى قد لا يعرف الصورة الكاملة.

ونفت TikTok مرارًا وتكرارًا تعاونها مع الحكومة الصينية ، ولا يوجد دليل معروف على ذلك. يحتوي تطبيق Douyin ، وهو التطبيق المكافئ المتاح داخل الصين ، على محتوى منفصل تمامًا.

وقد تؤدي مشاريع قوانين مجلسي النواب والشيوخ (شارك وارنر في رعاية مشروع القانون الأخير) إلى حظر TikTok على مستوى البلاد إذا أصبحوا قانونًا ، ومن المقرر أن يدلي الرئيس التنفيذي شو زي تشيو بشهادته أمام مجلس النواب في 23 مارس لمعالجة مخاوف الأمن وسلامة الطفل، ويشعر السياسيون بالقلق من أن الحكومة الصينية قد تستخدم TikTok لجمع بيانات عن الأمريكيين ونشر الدعاية ، والتقرير لا يساعد في تخفيف هذه المخاوف.