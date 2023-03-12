شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل سيتغير هاتفك تلقائيًا حسب التوقيت الصيفى؟ تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شئنا أم أبينا، حان ذلك الوقت من العام مرة أخرى الذى تغير فيه بعض الدول توقيتها وفقًا للموسم، وحان وقت التوقيت الصيفى فالكثير من الدول ستبدأ تطبيقه ومنها الولايات المتحدة ومصر أيضًا، وهنا نطرح سؤالًا مهمًا: هل سيتغير هاتفك تلقائيًا حسب التوقيت الصيفى؟

إنه سؤال ينطبق بغض النظر عن الهاتف الذي لديك سواء كنت تملك هاتف iPhone 14 Pro أو Samsung Galaxy S23 Urtla أو أي هاتف ذكي آخر ، فمن المهم أن تعرف ما إذا كنت بحاجة إلى تغييره للمرة الجديدة أم لا.

فى الماضي ، عندما لم يكن لدينا أجهزة ذكية للقيام بالعمل نيابة عنا ، كان علينا أن نتذكر تغيير الساعات بأنفسنا أو اكتشاف الطريق الصعب. بالطبع ، مع ساعات الحائط وساعات الفرن وبعض ساعات السيارات غير المتصلة بالإنترنت، لا يزال يتعين عليك القيام بهذا العمل.

ويتم ضبط معظم ساعات الهاتف الذكي تلقائيًا إذا كان برنامجك محدثًا، وإذا كنت قد استعملت الإعدادات مسبقًا وقمت بتغيير الإعدادات الافتراضية للتاريخ أو الوقت ، فقد تضطر إلى تحديث ساعتك بنفسك للتأكد من أنها جاهزة للتوقيت الصيفى وفقا لتقرير dugitartlend.

كيفية تحديث iPhone الخاص بك للتوقيت الصيفى

أولاً ، لنلقِ نظرة على كيفية تحديث التوقيت الصيفي على iPhone، إذا كان لديك جهاز iPhone ، مثل iPhone 14 ، فانتقل إلى تطبيق الإعدادات ، وحدد عام ، ثم التاريخ والوقت ، وقم بالتبديل إلى التعيين تلقائيًا .

وبمجرد الانتهاء من ذلك ، سيتم تحديث وقت iPhone الخاص بك تلقائيًا وفقًا لأي تغييرات في التوقيت الصيفى ولا يلزمك أي عمل إضافي

كيفية تحديث هاتف Android الخاص بك للتوقيت الصيفى

عملية Android هي نفسها في الغالب ، على الرغم من أنها تتبع عملية مختلفة قليلاً، وعلى هاتف Android مثل Pixel 7 انتقل إلى الإعدادات ، والنظام ، والتاريخ والوقت ، وقم بالتبديل إلى التعيين تلقائيًا .

وعلى هاتف Samsung ، مثل Samsung Galaxy S23، ستحتاج إلى اتباع مسار مختلف قليلاً وهو انتقل إلى الإعدادات، والإدارة العامة والتاريخ والوقت وتأكد من تشغيل التاريخ والوقت التلقائي .

نصائح هاتفية أخرى خاصة بالتوقيت الصيفي

على الرغم من أن الخطوات المذكورة أعلاه يجب أن تكون كل ما تحتاج إلى القلق بشأنه ، إلا أن هناك بعض الأشياء الأخرى التي يمكنك القيام بها لتتأكد بشكل أكبر من تغيير هاتفك في الوقت المناسب للتوقيت الصيفي.

إذا لم تقم بتحديث هاتفك منذ فترة، فمن الجدير التحقق للتأكد من أنه يعمل بأحدث البرامج المتاحة فعلى جهاز iPhone افتح تطبيق "الإعدادات "، واضغط على "عام" ، ثم "تحديث البرنامج"، وإذا كان لديك هاتف يعمل بنظام Android، فانتقل إلى تطبيق الإعدادات، وقم بالتمرير لأسفل الصفحة، ثم اضغط فوق تحديث البرنامج أو تحديث النظام ستكون الصياغة مختلفة قليلاً حسب هاتف Android الذي لديك.

ويجب ألا تؤثر البرامج القديمة على تغيير هاتفك تلقائيًا في التوقيت الصيفي ، ولكن بالتأكيد لن يضر تثبيت تحديث إذا كان متاحًا.

وإذا كان لديك أي منبهات تم ضبطها على هاتفك ، فسيتم أيضًا تحديثها تلقائيًا إلى التوقيت الصيفي الجديد دون الحاجة إلى أي عمل إضافي منك.