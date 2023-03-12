شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انهيار بنك سيليكون فالى يعصف بالعملة المستقرة "USDC" لتهبط بنحو 10% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة العملات المشفرة الأميركية Circle، إنها لم تستطع سحب ما يقارب الـ3.3 مليار دولار من أصل 40 مليار دولار من احتياطيات العملة المستقرة USDC، من Silicon ‎Valley Bank المنهار حسبما نقلت cnbc.

أدى إعلان الشركة إلى عمليات بيع واسعة والتي سببت تراجع قيمة العملة المستقرة بنحو 11% وقتها، ليتم تداولها اليوم عند 0.9 دولار بتراجع وقدره 8.3%.

يأتي إعلان الشركة بعد انهيار البنك، والذي يعتبر أكبر انهيار بنكي منذ الأزمة المالية العاليمة عام 2008.

كما قالت شركة Circle الأسبوع الماضي إنها نقلت "نسبة صغيرة" من ودائع احتياطي USDC المحتفظ بها في Silvergate إلى شركائها المصرفيين الآخرين.