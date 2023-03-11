شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رواد SpaceX Crew-5 يغادرون المحطة الدولية بعد خمسة أشهر فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وخرجت كبسولة سبيس إكس دراجون تحمل الرباعية Crew-5 - رائدا الفضاء من ناسا جوش كاسادا ونيكول مان ورائدة الفضاء الروسية آنا كيكينا والياباني كويتشي واكاتا - من محطة الفضاء الدولية (ISS) .

وقال رائد فضاء ناسا جوش كاسادا بعد أن ابتعدت الكبسولة عن الموقع المداري: "لقد كان وجودنا في محطة الفضاء الدولية أمرًا ساحقًا، والطاقم فخور للغاية بالعمل الذى أنجزناه أثناء وجودنا هناك.

ونحن متحمسون للعودة إلى كوكبنا الجميل والأشخاص الرائعين هناك."

وأرجأت ناسا المغادرة من محطة الفضاء الدولية مرتين بسبب مخاوف الطقس من المواعيد المعلنة السابقة يوم الأربعاء 7 مارس والخميس 8 مارس .

وأطلق Crew-5 على صاروخ SpaceX Falcon 9 في 5 أكتوبر 2022، ولقد كان انطلاقًا تاريخيًا ، مما جعل مان أول امرأة أمريكية من السكان الأصليين تصل إلى الفضاء وكيكينا أول روسية تطير إلى مدار على مركبة فضائية أمريكية خاصة.

وقضى رواد الفضاء Crew-5 خمسة أشهر مليئة بالأحداث بعيدًا عن الأرض، وتم تعرضهم ببعض العروض الشفقية الرائعة على سبيل المثال ورسخت مركبتان روسيتان في محطة الفضاء الدولية - مركبة تحمل طاقم سويوز وسفينة شحن روبوتية تسربوا أثناء إقامة الطيارين فى المحطة.

وتم تعديل Dragon Crew-5 المسمى Endurance ، لفترة وجيزة لاستيعاب راكب إضافي - أحد رواد فضاء Soyuz الثلاثة ، فرانك روبيو من ناسا في حالة الحاجة إلى إخلاء طارئ لمحطة الفضاء الدولية، لكن تمت إزالة هذه التعديلات الشهر الماضي ، وبعد أن أطلقت روسيا طائرة سويوز بديلة ستأخذ روبيو وزميليه من الطاقم إلى الأرض في خريف هذا العام.