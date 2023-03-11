شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. إنستجرام يطور منافسا لتويتر لمشاركة التحديثات النصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال متحدث باسم شركة Meta، مالك Instagram، إن المنصة تستكشف شبكة اجتماعية لامركزية قائمة بذاتها لمشاركة التحديثات النصية، وسيكون تطبيق الوسائط الاجتماعية الجديد منافسًا مباشرًا لتويتر الملياردير إيلون ماسك.

وقال "نحن نستكشف شبكة اجتماعية لا مركزية قائمة بذاتها لمشاركة التحديثات النصية. قال متحدث باسم Meta لرويترز في بيان عبر البريد الإلكتروني: "نعتقد أن هناك فرصة لمساحة منفصلة حيث يمكن للمبدعين والشخصيات العامة مشاركة التحديثات في الوقت المناسب حول اهتماماتهم".

وقال التقرير إن تطبيق المحتوى الجديد من Meta سيدعم ActivityPub ، وهو بروتوكول الشبكات الاجتماعية اللامركزية الذي يشغل Mastodon المنافس على Twitter والتطبيقات الفيدرالية الأخرى.

وبينما يتم التحكم في Twitter و Facebook من قبل سلطة واحدة - شركة - يتم تثبيت المنصات اللامركزية مثل Mastodon على آلاف من خوادم الكمبيوتر ، يديرها إلى حد كبير إداريون متطوعون ينضمون إلى أنظمتهم معًا في اتحاد.

وسيكون التطبيق الجديد يحمل علامة Instagram التجارية وسيسمح للمستخدمين بالتسجيل أو تسجيل الدخول من خلال بيانات اعتماد Instagram الخاصة بهم ، وفقًا لتقرير Moneycontrol.

ومنذ أن استحوذ Musk على Twitter العام الماضي بعد شرائه مقابل 44 مليار دولار ، شهدت منصة التواصل الاجتماعي الكثير من التغييرات.

وعانى التطبيق أيضًا من انقطاعات متعددة حيث يدير Musk فريقًا هيكليًا بعد تسريح جزء كبير من قوته العاملة في جولات متكررة من عمليات التسريح، وفي الجولة الأخيرة من عمليات التسريح على تويتر ، تم فصل حوالي 200 من مديري المنتجات وعلماء البيانات والمهندسين المسؤولين عن موثوقية الموقع.