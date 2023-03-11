شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هليكوبتر ناسا تلتقط مشهد الغروب على المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلقت مروحية Ingenuity Mars التابعة لوكالة ناسا مؤخرًا في سماء المريخ، وذلك في رحلتها 45، حيث قطعت ما يقرب من ثلث ميل (0.5 كيلومتر)، والتقطت لقطة لغروب الكوكب الأحمر، ولا تزال الشركة تقوم برحلات قصيرة حول منطقة فوهة جيزيرو في المريخ، وتستمر في جمع البيانات التي تتجاوز متوسط العمر التشغيلي المتوقع لها.



غروب المريخ



ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وصلت الهليكوبتر إلى الكوكب الأحمر على متن المركبة الجوالة المثابرة التابعة لناسا، والتي هبطت على أرضية جيزيرو في فبراير 2021، وحلقت لأول مرة بعد شهرين، في أبريل 2021، وتم تكليفها في الأصل بعدد قليل من الرحلات التجريبية لإثبات تقنيتها الرائدة.

ومع ذلك، بعد أن تجاوزت توقعات ناسا، توسعت مهمة Ingenuity لتكون بمثابة مستكشف للمثابرة، والتي تبحث عن علامات على حياة المريخ القديمة وتجمع عينات للعودة في المستقبل إلى الأرض، حيث طارت الآن ما مجموعه 46 مرة، بمسافة متراكمة تبلغ 6.3 أميال (10.1 كم).

كانت الرحلات الجوية 45 و46 تفصل بينهما ثلاثة أيام فقط، في 22 فبراير و25 فبراير، وتميل كاميرا Ingenuity الملونة عالية الدقة بزاوية 22 درجة تحت الأفق، لذلك فإن الصور التي تم ترحيلها إلى ناسا من الهليكوبتر تركز بشكل أساسي على السطح، بحثًا عن ميزات جيولوجية مثيرة للاهتمام والعقبات المحتملة في المستقبل.