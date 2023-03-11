شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على العقل المدبر وراء شات جى بى تى بعد تحقيقه شعبية بالملايين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل "شات جي بي تي"، بعد شهرين فقط من إطلاقه، إلى 100 مليون مستخدم نشط شهريًا وفقًا لشركة التحليلات Similarweb، ولكن المفاجأة ليست في عدد مستخدميه الذين جعلوا منه التطبيق الأسرع نموا في التاريخ، بل في العقل المدبر وراء تطوير هذا التطبيق، والذي اتضح أنها سيدة تدعى موراتي.

ووفقًا لما ذكره موقع "البيان"، ميرا موراتي هي كبيرة مسؤولي التكنولوجيا فى OpenAI، الشركة الناشئة التي طورت "شات جي بي تي" أكثر روبوتات دردشة الذكاء الاصطناعي المفتوحة للعامة تقدما على الإطلاق.

ولدت موراتي في ألبانيا وهي من قدامى المطورين في تيسلا، حيث قادت تطوير الطراز X من السيارة الكهربائية الشهيرة، وتعمل مع OpenAI منذ عام 2018، كما يشير حسابها على موقع لينكد إن.

بدأ اهتمام موراتي بالذكاء الاصطناعي في عام 2013، عندما انضمت إلى تسلا، وفي ذلك الوقت، كانت الشركة تطلق إصدارات مبكرة من Autopilot ، وهو برنامج مساعدة للسائق يدعم الذكاء الاصطناعي.

انتقلت موراتي بعدها إلى Leap Motion في عام 2016 للعمل على نظام الواقع المعزز للشركة الناشئة، ليحل محل لوحات المفاتيح، بصفتها نائبة الرئيس للمنتجات والهندسة.

وتقول موراتي إنها كانت تأمل في جعل التفاعل مع الكمبيوتر "بديهيا مثل اللعب بالكرة". بعدها، انضمت موراتي إلى OpenAI في عام 2018 وأشرفت على عمليات طرح Dall-E و شات جي بي تي.

وتنشط موراتي ليس فقط في تطوير التكنولوجيا، ولكن أيضا بوضع قواعدها القانونية وحتى الأخلاقية، و هي مدافعة نشطة عن حق توفير الذكاء الصناعي لعامة الناس، في حين إن شركات مثل غوغل وبيدو تبقيان مشاريعهما سرا إلى حد كبير.

وتقول موراتي إن بناء الذكاء الاصطناعي العام (AGI) فقط داخل حدود المختبر يمكن أن يجعل الصدمة المجتمعية أكثر تأثيرا عندما يظهر أخيرا للعلن، وتستعد الشركة حاليا لطرح GPT-4، نموذج اللغة الكبير التالي من OpenAI.