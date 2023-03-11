علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: سوق العملات المشفرة تفقد أكثر من 70 مليار دولار فى 24 ساعة ⁠‏

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سوق العملات المشفرة تفقد أكثر من 70 مليار دولار فى 24 ساعة ⁠‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - محا سوق العملات المشفرة المزيد من القيمة السوقية نتيجة التراجع الحاد للبيتكوين ‏حيث خسر السوق ما يزيد عن 70 مليار دولار من قيمته خلال 24 ساعة فقط حسبما نقلت CNBC.

 

يأتي ذلك بعد هبوط سعر بنسبة 8% إلى أدنى مستوياتها في حوالي ‏شهرين بالتزامن مع موجة خسائر تنتاب سوق الأسهم الأميركية.‏

 

ووقع سوق العملات المشفرة تحت ضغوط بيعية عقب انهيار مصرف سيلفرغيت ‏كابيتال الذي يعد أحد المقرضين الرئيسيين في صناعة العملات المشفرة، وأعلن في ‏وقت سابق هذا الأسبوع أنه بصدد تصفية عملياته.‏

 

 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا