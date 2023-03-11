شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سوق العملات المشفرة تفقد أكثر من 70 مليار دولار فى 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - محا سوق العملات المشفرة المزيد من القيمة السوقية نتيجة التراجع الحاد للبيتكوين حيث خسر السوق ما يزيد عن 70 مليار دولار من قيمته خلال 24 ساعة فقط حسبما نقلت CNBC.
يأتي ذلك بعد هبوط سعر البيتكوين بنسبة 8% إلى أدنى مستوياتها في حوالي شهرين بالتزامن مع موجة خسائر تنتاب سوق الأسهم الأميركية.
ووقع سوق العملات المشفرة تحت ضغوط بيعية عقب انهيار مصرف سيلفرغيت كابيتال الذي يعد أحد المقرضين الرئيسيين في صناعة العملات المشفرة، وأعلن في وقت سابق هذا الأسبوع أنه بصدد تصفية عملياته.