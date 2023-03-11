شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تأخير طرح لعبة Starfield حتى سبتمبر المقبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجلت استوديوهات Bethesda طرح لعبة Starfield، حتى 6 سبتمبر المقبل، لأجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Xbox Series X و S، ومع ذلك ، سيتم طرح نسخة Starfield Direct في يونيو المقبل، حيث يخطط الاستوديو لإلقاء نظرة عميقة على اللعبة القادمة.

وأعلن مدير اللعبة تود هوارد في فيديو جديد أن Bethesda ومايكروسوفت سيعقدان حدثًا مباشرًا في Starfield في 11 يونيو لتقديم تفاصيل شاملة حول اللعبة، ثم سيتبع حدث العرض المخصص لـ Bethesda لـ Starfield عرض Microsoft السنوي لأجهزة Xbox.

ويقول هوارد: "في شهر (يونيو) من هذا العام ، سنجلبك إلى الاستوديو ونمنحك نظرة عميقة في اللعبة في Starfield مباشرة"، وفي الإعلان الترويجي لموعد الإطلاق الجديد ، تم عرض لقطات لمحطات فضائية وأبراج تشبه القلاع على كواكب مهجورة.

ويذكر الراوي غير المرئي "شذوذًا كبيرًا" ويحث اللاعب على التحقيق في "مصدر كل ذلك"، ويختتم المقطع الدعائي بمرئيات تذكرنا بعام 2001: A Space Odyssey ، حيث يظهر رائد فضاء ينجرف بين حلقات دائرية ضخمة في الفضاء.

وتدور أحداث Starfield في الفضاء حيث سيتولى اللاعبون دور آخر مجموعة من المستكشفين تسمى Constellation، وقد وصف مدير اللعبة تود هوارد اللعبة بأنها "Skyrim in space" ويمكن لعبها في كل من منظور الشخص الأول والثالث ، مع التركيز على منظور الشخص الأول.

وتؤكد Bethesda على تخصيص الشخصية من خلال نظام مرن يسمح للاعبين بتخصيص لون البشرة وميزات الوجه والشعر والمزيد، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للاعبين اختيار ثلاث سمات لتخصيصها لشخصياتهم ، وسيكون لنظام المهارات فتح ورتب مختلفة، وستكون هناك أيضًا موارد لصياغة تعديلات السلاح.