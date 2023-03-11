شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية استكشاف أخطاء التطبيقات فى الوضع الآمن لهاتفك الأندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن خلال وجودك في الوضع الآمن بهاتف أندرويد، استكشاف أي تطبيقات تسبب مشاكل على هاتفك وإصلاحها، لأنه يعمل على تشغيل التطبيقات الأساسية فقط في مقابل معرفة إذا كان خلل في أي تطبيقات خارجية لديك، وإليك بعض الأشياء التي يمكنك تجربتها لمعرفة أخطاء التطبيقات وفقا لما ذكره موقع "business insider".





امسح ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيقإذا تسبب أحد التطبيقات في حدوث مشكلات بسبب وجود ذاكرة تخزين مؤقت تالفة أو محملة بشكل زائد، فإن مسح ذاكرة التخزين المؤقت للجهاز هو أفضل طريقة لحل المشكلة.

1. ابدأ تطبيق "الإعدادات" على جهاز Android الخاص بك.

2. اضغط على التطبيقات، ثم اضغط على كل التطبيقات إذا لزم الأمر.

3. اضغط على التطبيق المزعج لتحديده.

4. اضغط التخزين وذاكرة التخزين المؤقت.

5. اضغط على مسح ذاكرة التخزين المؤقت.





احذف مساحة تخزين التطبيقإذا لم ينجح مسح ذاكرة التخزين المؤقت، فقد يساعد حذف بياناتها إذا كان ذلك يساهم أيضًا في سوء سلوك التطبيق.

1. ابدأ تطبيق "الإعدادات" على جهاز Android الخاص بك.

2. اضغط على التطبيقات.

3. اضغط على التطبيق المزعج لتحديده.

4. اضغط التخزين وذاكرة التخزين المؤقت.

5. اضغط فوق مسح التخزين.





قم بإلغاء تثبيت التطبيقإذا كنت واثقًا من أن تطبيقًا معينًا يمثل المشكلة ولكن لم ينجح أي شيء آخر حتى الآن، فقد تحتاج إلى إزالة التطبيق من هاتف Android الخاص بك.

1. اضغط مع الاستمرار فوق رمز التطبيق على الشاشة الرئيسية أو في درج التطبيق.

2 ، عندما يظهر الزران "إزالة" و "إلغاء التثبيت"، اسحب رمز التطبيق إلى "إلغاء التثبيت".

3. قم بتأكيد رغبتك في إلغاء تثبيت التطبيق بالضغط فوق "موافق".

إذا وجدت أن مشاكلك لم يتم حلها حتى بعد تنفيذ هذه الخطوات، أو إذا كان هاتفك يعمل باستمرار في الوضع الآمن من تلقاء نفسه، فقد تضطر إلى إعادة تعيين جهاز Android الخاص بك بالكامل، لكن اعتبر هذا الحل الأخير، لأن ذلك سيعيد الهاتف إلى إعدادات المصنع ويمحو تطبيقاتك وبياناتك.