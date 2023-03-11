شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات معرفة عمليات دفع قمت بها على واتس آب من أيفون أو أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد تطبيق واتس آب للمراسلة الفورية المملوك من قبل Meta أحد أشهر منصات الوسائط الاجتماعية في العالم. إلى جانب الرسائل النصية، ويتم أيضًا مشاركة العديد من الصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF والملصقات على التطبيق كل يوم.

وفي عام 2021 ، قدم واتس آب أيضًا خيار دفع مدمجًا لمستخدميه، حيث يتيح لهم إرسال الأموال واستلامها في حساباتهم المصرفية عبر واجهة المدفوعات الموحدة (UPI).

إجراء المعاملات وعرض الرصيد والمزيديجعل WhatsApp Payments تحويلات الأموال UPI متاحة على تطبيق المراسلة، حيث يقوم باسترداد معلومات الحساب المصرفي باستخدام رقم الهاتف المرتبط بحساب المستخدم، وبالإضافة إلى إرسال الأموال واستلامها ، يمكنك التحقق من رصيد الحساب المصرفي ، وعرض سجل الدفع ، والإبلاغ عن دفعة على تطبيق الرسائل النصية.

كيفية عرض سجل الدفع على واتس آب لنظام Android- افتح واتس آب واضغط على زر القائمة ثلاثي النقاط المتاح في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

- حدد خيار المدفوعات من القائمة.

- ضمن السجل ، يمكنك رؤية جميع معاملاتك السابقة التي تم إجراؤها على واتس آب.

كيفية عرض سجل الدفع على واتس آب لنظام iOS- افتح واتس آب وانتقل إلى علامة التبويب الإعدادات.

- حدد خيار المدفوعات.

- بعد ذلك ، ضمن علامة التبويب "محفوظات الدفع" ، انقر فوق خيار "رؤية الكل" لعرض جميع المعاملات السابقة.