شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحصل على تطبيق Apple Music Classical الجديد بمجرد توفره؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أبل عن طرح تطبيق Apple Music Classical، وهو تطبيق موسيقى مخصص يركز على الموسيقى الكلاسيكية، وسيقدم التطبيق المئات من قوائم التشغيل المنسقة والألبومات الحصرية والمزيد، وتقول شركة أبل إن هذا هو أكبر كتالوج للموسيقى الكلاسيكية في العالم حيث يحتوي على أكثر من 5 ملايين مقطع صوتي يتضمن إصدارات جديدة من الأعمال الفنية الشهيرة.

وبصرف النظر عن ذلك ، سيقدم التطبيق أيضًا السير الذاتية للملحن، وأدلة الغوص العميق وميزات تصفح أكثر سهولة للمستخدمين، ومن المقرر إطلاق التطبيق في 28 مارس وسيكون متاحًا للتنزيل عبر متجر تطبيقات آبل.

والآن، إذا كنت تريد تنزيل التطبيق تلقائيًا بمجرد توفره ، فإليك كيفية القيام بذلك:

متطلبات التطبيق لـ Apple Music Classical- يتطلب التطبيق اشتراكًا نشطًا في Apple Music (فردي أو طالب أو عائلة أو Apple One).

- التطبيق متاح في جميع أنحاء العالم باستثناء عدد قليل من المناطق التي تشمل الصين واليابان وكوريا وروسيا وتايوان وتركيا وأفغانستان وباكستان.



- يعمل مع iPhone الذي يعمل بنظام iOS 15.4 أو أحدث.



- اتصال إنترنت نشط

خطوات للحصول على Apple Music Classicalأدرجت Apple بالفعل Apple Music Classical في قائمة متجر التطبيقات، لذلك ، افتح متجر التطبيقات واتبع الخطوات:

- في متجر التطبيقات، ابحث في Apple Music Classical واضغط عليها لفتح صفحة التطبيق

- الآن، اضغط على زر Get وقم بتأكيد الطلب المسبق باستخدام الزر الجانبي

- بمجرد الانتهاء من ذلك ، سيتم تنزيل Apple Music Classical تلقائيًا على جهاز iPhone الخاص بك بمجرد توفره في 28 مارس. لاحظ أن التطبيق مجاني للتنزيل ، ولكنه يتطلب اشتراكًا نشطًا في Apple Music.

- وصف Apple Music الكلاسيكي استنادًا إلى قائمة متجر التطبيقات:

- يوفر وصولاً غير محدود إلى أكبر كتالوج للموسيقى الكلاسيكية في العالم (أكثر من 5 ملايين مقطع صوتي) مع كل شيء بدءًا من الإصدارات الجديدة وحتى الروائع الشهيرة ، بالإضافة إلى آلاف الألبومات الحصرية.

- ابحث عن طريق المؤلف أو العمل أو الموصل أو حتى رقم الكتالوج ، واعثر على تسجيلات محددة على الفور.

- استمع بأعلى جودة صوت (تصل إلى 192 كيلو هرتز / 24 بت Hi-Res Lossless) واستمتع بآلاف التسجيلات بصوت مكاني غامر مع Dolby Atmos.

- استفد من البيانات الوصفية الكاملة والدقيقة للتأكد من أنك تعرف بالضبط ما الذي تلعبه ومن تلعبه.

- تعلم أثناء الاستماع ، مع الآلاف من السير الذاتية للمؤلفين ، وأوصاف الأعمال الرئيسية ، والمزيد