شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ابتكار نظام رادار جديد بالولايات المتحدة يجنب الطيارين الهبوط الخاطئ.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح لدى الطيارين الان حماية رقمية من خلال استخدام التكنولوجيا فى منع حوادث التصادم إذا هبطوا على ممر تاكسى بدلا من المدرج للطائرات .

وأخبرت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) أكسيوس أن 43 مطارًا أمريكيًا رئيسيًا تستخدم الآن حماية رقمية ASDE-X Taxiway Arrival Prediction (ATAP) ، وهي عبارة عن منصة برمجية تحذر مراقبي الحركة الجوية إذا كانت طائرة تصطف للهبوط على طريق تاكسي بالخطأ، ولا ينبغي أن يعرض الطيار الحياة للخطر على الأرض لمجرد أنه عديم الخبرة أو مرهق، وفقا لتقرير engadget.

ويعتمد النظام على الرادار القياسي جنبًا إلى جنب مع أجهزة الاستشعار الأخرى، كما أنها تعمل بغض النظر عن حجم الطائرة فى رفع الإشارات عن المحركات التوربينية الصغيرة والطائرات الكبيرة.

وشهدت ATAP استخدامها لأول مرة في مطار سياتل تاكوما الدولي في عام 2018 ، وتقول إدارة الطيران الفيدرالية إنها أنهت ترقيات البرامج في المطارات المتوافقة في سبتمبر الماضي، وبعض المطارات التي تستخدم التكنولوجيا تشمل بوسطن لوجان وشيكاغو أوهير ومطار نيويورك جون إف كينيدي.

وهذا أكثر من مجرد تمرين نظري، وتشير إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) إلى أن ATAP قد اكتشفت أكثر من 50 عملية هبوط محتملة لممر سيارات الأجرة منذ عام 2018 ، وكان هناك ثمانية تنبيهات حتى الآن في عام 2023، في حين أن حالات الهبوط العرضي أقل شيوعًا من حوادث الاصطدام (وبالتالي فهي أقل فتكًا بكثير) ، وقد يظل البرنامج مفيدًا حتى لو يمنع حدوث فوضى ناتجة عن تعطيل الطائرة لقائمة الانتظار.

ويأتي صعود ATAP مع اعتماد الطائرات والمطارات بشكل متزايد على أنظمة السلامة الرقمية، وعلى سبيل المثال بدأت شركة إيرباص مؤخرًا في اختبار مساعدة تجريبية يمكنها تحويل الرحلات تلقائيًا في حالات الطوارئ ، والمساعدة في سيارات الأجرة وحتى الهبوط إذا كان الطيارون عاجزين، ولا يزال الاستقلالية الكاملة بعيدًا ، ولكن قد يكون هناك قريبًا العديد من الضمانات ضد كل شيء من الأخطاء البسيطة إلى الطاقم غير الواعى.