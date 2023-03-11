شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف العديد من المراجعات المزيفة عبر متجر تطبيقات Apple و Google Play والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تحقيق جديد أن متجر Google Play ومتجر Apple App Store غارقان في التعليقات المزيفة التي تشوه شعبية التطبيقات، حيث كان ما يصل إلى ربع المراجعات في قسم الصحة واللياقة البدنية في متجر Google Play مشبوهًا، في حين أن 17% من أبل تبدو مزيفة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن تحليل مجموعة المستهلك “Which” يشير إلى أن ملايين المستهلكين قد يسلمون عن غير قصد بياناتهم الشخصية أو أموالهم إلى تطبيقات شقت طريقها بالخداع إلى أعلى متجرين لتطبيقات الأجهزة المحمولة في العالم.

هذا هو حجم المشكلة التي كشفها التحليل، أن المراجعات المزيفة يتم بيعها علنًا بواسطة الوسطاء، الذين يدفعون لشركة جوجل للظهور في أعلى نتائج البحث الخاصة بها.

تقدم هذه الخدمات تنزيلات مجمعة أو مراجعات أو أصوات مؤيدة للمساعدة في دفع التطبيقات إلى أعلى التصنيفات، مما يجعلها تبدو أكثر شهرة إذا تم تنزيلها عددًا كبيرًا من المرات.

يزعم أحد مواقع وسيط المراجعة الوهمية، المسمى reviewlancer، أنه باع ما يقرب من 53000 مراجعة وتبادل أكثر من 130.000 مراجعة.

حلل الباحثون ما يقرب من 900000 مراجعة عبر كل من App store وGoogle Play بين ديسمبر 2022 ويناير 2023، كما تظاهروا بأنهم مطورون يبحثون عن مراجعات مزيفة لأحد التطبيقات، وقد اتصل بهم العديد من المستخدمين الذين قدموا مراجعات مقابل 1.70 جنيهًا إسترلينيًا.

وكشف الباحثون، أن آبل وجوجل فشلوا في منع المراجعات المزيفة والمشبوهة التي تتسلل إلى متاجر التطبيقات الخاصة بهم، مما يعرض المستهلكين لخطر كبير بالتضليل لتنزيل التطبيقات التي تم تعزيزها من خلال تكتيكات غير مشروعة".