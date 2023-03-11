شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا توقف مؤقتا مدفوعات المكافآت لمنشئى ريلز وتتوسع بطرق أخرى فيه.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن Meta تتخلص تدريجياً من إحدى المبادرات الرئيسية التي ساعدت منشئي Reels على Facebook و Instagram في الحصول على أموال، و الشركة "توقف" مؤقتًا برنامج المكافآت Reels Play ، وفقًا لتقارير Insider .

والبرنامج أصلا قدَّم في ديسمبر 2021 ، وعرضت على منشئي المحتوى دفعات شهرية إذا حققوا عددًا معينًا من المشاهدات ومقاييس أخرى، و كانت الحوافز التي وعدت بأن يربح المبدعون المتميزون ما يصل إلى 35000 دولار شهريًا ، جزءًا من aدفعة أكبر بواسطة Meta لتحويل الأموال إلى برامج تحقيق الدخل لمنشئي المحتوى حيث حاولت جعل Reels أكثر تنافسية مع TikTok.

ولكن الآن ، تقول Meta إنها "تطور" البرنامج وستتوقف عن تمديد صفقات Reels Play الجديدة والمتجددة للمبدعين على Facebook ومنشئي المحتوى الأمريكيين على Instagram في هذا الوقت ، وفقًا لبيان تم تقديمه إلى Insider .

وأشارت الشركة إلى أنها قد تستمر في تقديم مكافآت للمبدعين بطرق "أكثر استهدافًا" ، مثل إذا دخلت Reels سوقًا جديدًا.

كما يشير Insider ، فإن الشركة تقوم بإلغاء المدفوعات تدريجياً مع استعدادها لتوسيع نطاق الإعلان على Reels ، مما سيمكن المزيد من ترتيبات مشاركة الإيرادات التقليدية للمبدعين، و ألمح توم أليسون الذي يرأس تطبيق Facebook في Meta ، إلى التحول في وقت سابق من هذا الأسبوع في aمشاركة مدونةحول أولويات الشركة، وكتب: "سنواصل توسيع إعلاناتنا في اختبارات Facebook Reels لمساعدة المزيد من المبدعين على كسب عائدات الإعلانات من أجل Reels الخاصة بهم وتنمية الهدايا الافتراضية عبر Stars on Reels".

وعلى الرغم من أنه لم يقدم جدولًا زمنيًا للوقت الذي يتوقع فيه مستخدمو Facebook و instagram رؤية هذه "الاختبارات" تتوسع ، فإن حقيقة أن الشركة تضع الآن المكابح في برنامج المكافآت الخاص بها تشير إلى أن توسيع إعلانات Reels الكبير قد لا يكون بعيدًا.