شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تطلق تطبيقها المستقل للموسيقى الكلاسيكية 28 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة آبل أن Apple Music Classical ، وهو تطبيق مستقل متخصص في هذا النوع ، سيصدر في 28 مارس، بعد الحصول على خدمة الموسيقى Primephonic في عام 2021 ، كانت الشركة تهدف في الأصل إلى إطلاق تطبيق يركز على الكلاسيكية بحلول نهاية العام الماضى

ولقد أخطأ هذا الهدف ، ولكن الخدمة هنا تقريبًا بدلاً من أن يتم تجميعه أصلاً في نظام التشغيل iOS ، وسيأتي في شكل إصدار مستقل في متجر التطبيقات ، ويأتى الوصول إلى التطبيق مضمنًا مع اشتراك Apple Music القياسي ، وفقا لتطبيق thefxeď

وتجعل Apple Music Classical من العثور على أي تسجيل في أكبر كتالوج للموسيقى الكلاسيكية في العالم أمرًا سريعًا وسهلاً مع بحث محسّن بالكامل ، ويمكن للمستمعين الاستمتاع بأعلى جودة صوت متاحة ، وتجربة العديد من المفضلات الكلاسيكية بطريقة جديدة تمامًا مع صوت مكاني غامر ، وفقا لتقرير theverge.

وغالبًا ما يُستشهد بالكلاسيكية كواحدة من أفضل حالات الاستخدام للصوت المكاني ، مما يمنح التسجيلات إحساسًا أكبر بالحضور، وسيقدم التطبيق أيضًا "المئات من قوائم التشغيل المنسقة ، وآلاف الألبومات الحصرية ، والسير الذاتية للملحنين الثاقبة ، وأدلة الغوص العميق للعديد من الأعمال الرئيسية ، وميزات تصفح سهلة ، وغير ذلك الكثير."

كما ستقوم Apple Music Classical بالبث بسرعة تصل إلى 192 كيلو هرتز / 24 بت عالي الدقة بدون فقدان ، وتقول شركة Apple إنها ستشمل "الآلاف" من التسجيلات الصوتية المكانية مثل Primephonic ، وسيقدم بيانات وصفية كلاسيكية شاملة ودقيقة وهو تحد للخدمات التي تحشر جميع أنواع الموسيقى في وجهة واحدة ، وستتمكن من البحث "حسب الملحن أو العمل أو الموصل أو حتى رقم الكتالوج ، والعثور على تسجيلات محددة فورا."

وتجدر الإشارة إلى أنه لن يكون هناك إصدار أصلي من تطبيق iPad ، وقد أكدت Apple لي أن Apple Music Classical لن يتضمن تنزيلات في وضع عدم الاتصال عند الإطلاق.

ويمكن أن يساعد بذل جهد إضافي لجذب المعجبين الكلاسيكيين في تمييز Apple Music حيث تواصل الشركة محاولة التخلص من موقع Spotify في الموسيقى التي يتم الاشتراك فيها، وبالأمس فقط أعلنت Spotify عن واجهة مجددة تستعير إشارات التصميم من TikTok والتطبيقات الاجتماعية الأخرى.

في البداية ، ستكون Apple Music Classical حصرية لنظام iOS ، ولكن إصدار Android "قريبًا" وفقًا للبيان الصحفي لشركة Apple. تعد خدمة Apple Music العادية بالفعل متعددة المنصات ، لذا فمن المنطقي أن تتبع Classical نفس المسار. ستدعم نظام التشغيل iOS 15.4 والإصدارات الأحدث وستكون متاحة "في جميع أنحاء العالم حيث يتم تقديم Apple Music" ، على الرغم من أن الشركة تقول إن الصين واليابان وكوريا وتايوان ستأتي لاحقًا.