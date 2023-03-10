شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OpenAI تطرح مزيد من الأدوات للمؤسسات والمستخدمين العاديين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال "سام ألتمان" الرئيس التنفيذي لـ OpenAI مطورة شات الدردشة الشهير ChatGPT، أن الشركة تستعد لطرح أدوات تتيح للمستخدمين مزيدًا من التحكم في نظام الذكاء الاصطناعي التوليدي ، مع تحسين النماذج لكل من حالات الاستخدام العامة والخاصة.

وفي حديثه إلى المستثمرين في مؤتمر Morgan Stanley ، قال "ألتمان" إن شركة الذكاء الاصطناعي ستركز على بناء منصة تبيع واجهات برمجة التطبيقات للآخرين وتنشئ تطبيقات قوية مثل ChatGPT.

ومنذ إطلاقه في نوفمبر ، ارتفعت شعبية ChatGPT حيث بلغ عدد الزيارات إلى الموقع أكثر من مليار زيارة ، ارتفاعًا من 616 مليونًا في يناير ، وفقًا لتقديرات موقع مماثل، وقد أطلقت OpenAI فئة اشتراك في ChatGPT حيث يمكن للمستخدمين دفع 20 دولارًا شهريًا للحصول على خدمات أكثر موثوقية.

وتعمل الشركة المدعومة من مايكروسوفت مع عملاء المؤسسات لتدريب نماذجها في مجالات معينة ، وقد قللت بشكل فعال من الهلوسة ، وهي الحوادث عندما يعطي نظام الذكاء الاصطناعي إجابة غير صحيحة من الناحية الواقعية ، وفقًا لألتمان.

وقد أقامت شركة الاستشارات الإدارية Bain & Company شراكة خدمات عالمية مع OpenAI ، مما مكن Bain من تضمين الذكاء الاصطناعي في عمليات عملائها، ويمكن للشركات التي تعمل مع OpenAI استخدام بياناتها وعمل نسخة من النموذج للتخفيف من مخاوف سلامة البيانات.

وقال ألتمان، إنه يجب على المستثمرين تقدير الشركة باعتبارها شركة لتحقيق هدف الذكاء الاصطناعي العام، وأضاف ألتمان أن المستخدمين الفرديين يجب أن يتمتعوا بمزيد من التحكم في كيفية عمل الذكاء الاصطناعي، وقالت الشركة الشهر الماضي إنها تعمل على تطوير ترقية لبرنامج chatbot الخاص بها بحيث يمكن للمستخدمين تخصيصه لمعالجة المخاوف بشأن التحيز في الذكاء الاصطناعي.

ويقر ألتمان بأن نظام الذكاء الاصطناعي لا يمكنه تحقيق دقة بنسبة 100٪ ، وقال إنه يتوقع ظهور تطبيقات تشمل أطباء الذكاء الاصطناعي ومحامي الذكاء الاصطناعي على هواتف الأشخاص قريبًا.