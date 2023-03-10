شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب ينضم لـ Signal في "حرب تشفير الرسائل" داخل المملكة المتحدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفضت منصة واتس آب طلب المملكة المتحدة الخاص بـ "خفض أمان" خدمة المراسلة، عبر إضعاف التشفير من طرف إلى طرف لمنصة المراسلة - وهي ميزة روجتها مرات لا حصر لها في الماضي - مخاطرة بأعمال الشركة هناك.

ومن خلال اتخاذ هذا الموقف ، فقد انضمت إلى التطبيق المنافس Signal في "صد" طلب المملكة المتحدة المتمثل في "خفض أمان" خدمة المراسلة، ووفقًا لتقرير صادر عن بي بي سي ، قال "Will Cathcart" رئيس واتس آب إن الشركة ستحظر في المملكة المتحدة بدلاً من إضعاف خصوصية الرسائل المشفرة بموجب قانون الأمان عبر الإنترنت ، إذا طلبت ذلك الحكومة.

ويأتي هذا التطوير بعد أسابيع من إعلان Signal أنها قد تتوقف عن تقديم الخدمات في المملكة المتحدة إذا تطلبت الفاتورة منها فحص الرسائل، وأشارت ميريديث ويتاكر ، رئيسة Signal ، إلى أن الشركة "ستفعل كل ما في وسعها للتأكد من أن الأشخاص في المملكة المتحدة يمكنهم الاستمرار في الوصول إلى Signal، كل شيء ما عدا كسر وعود الخصوصية الخاصة بنا."

وقال كاثكارت "لن نقلل من أمن واتسآب، لم نقم بذلك قط - وقد قبلنا بأن يتم حظرنا في أجزاء أخرى من العالم" ، خوفا من أن تكون المملكة المتحدة قدوة قد تحذو حذوها دول أخرى، "عندما تقول ديمقراطية ليبرالية ،" هل من المقبول فحص الاتصالات الخاصة للجميع بحثًا عن محتوى غير قانوني؟ " هذا يشجع البلدان في جميع أنحاء العالم التي لديها تعريفات مختلفة للغاية للمحتوى غير القانوني على اقتراح نفس الشيء ".

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية إن قانون السلامة على الإنترنت في المملكة المتحدة يمنح مكتب الاتصالات ، أو Ofcom ، منظم الاتصالات في المملكة المتحدة ، القدرة على طلب تطبيقات الرسائل المشفرة الخاصة وغيرها من الخدمات لاعتماد "تقنية معتمدة" لتحديد وإزالة المواد التي تسيء إلى الأطفال، وجادلت الحكومة بأن التشفير - الذي يفسد محتوى الرسائل بحيث لا يمكن أن تراه الشركة نفسها - يعيق الجهود المبذولة لمكافحة مشكلة إساءة معاملة الأطفال عبر الإنترنت.

جادلت حكومة المملكة المتحدة أيضًا أنه من الممكن التمتع بالخصوصية وسلامة الأطفال، ومع ذلك ، قال رئيس Signal ، أثناء رده على تغريدة تستكشف استخدام "AI / ML في مراقبة المحادثات الخاصة (المشفرة) لأنواع مختلفة من الجرائم" ، أنه "لا يوجد شيء مثل الاتصالات" الخاصة "و" مراقب ".