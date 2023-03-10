شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق قمرين صناعيين لاستشعار الأرض عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الصين اليوم 10 مارس في إطلاق قمريْن صناعيين لاستشعار الأرض عن بعد من طراز Tianhui-6، وأفادت صحيفة "جونجو هانتيانج باو" الصينية في صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي WeChat أن القمرين الصناعيين أطلقا بصاروخ CZ-4C الساعة 06.41 بالتوقيت المحلي (الساعة 01.41 بتوقيت موسكو) من مطار تيوانج في شمال البلاد.



ووفقا لما ذكره موقع "RT"، يشار إلى أن القمرين الصناعيين Tianhui-6 سيستخدمان لوضع خرائط جغرافية ودراسة حقول الثروات الطبيعية وإجراء التجارب العلمية.



يذكر أن بكين تطور بنشاط برنامجها الفضائي عن طريق إطلاق الأقمار الصناعية للأرصاد الجوية والملاحة الفضائية والاتصالات واستشعار الأرض عن بعد، وكذلك تطوير تكنولوجيات استصلاح القمر.



وينفذ الأخصائيون الصينيون في الوقت نفسه مشاريع دراسة الكويكبات والمريخ، وقد انتهت الصين العام الماضي من إنشاء محطتها الفضائية في مدار الأرض.