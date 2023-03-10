شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة لتوفير الطاقة وتقنيات مميزة جديدة تظهر في "تليجرام".. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن القائمون على تطبيق "تليجرام" الشهير عن إطلاق إصدار جديد للتطبيق، حمل معه العديد من الميزات العملية والمفيدة للمستخدمين.

ومن بين أبرز الميزات التي حصل عليها الإصدار الجديد من "تليجرام" هي ميزة توفير الطاقة المحسّنة، والتي تعمل على إيقاف تشغيل الرسوم المتحركة والتأثيرات المرئية الأخرى للحفاظ على طاقة البطارية وتحسين الأداء على الأجهزة ، وفقا لتقرير RT .

وتبعا للمطورين، عند تفعيل الميزة الجديدة تقوم الميزة بإيقاف بعض المؤثرات المرئية في التطبيق عند انخفاض مستوى شحن بطارية الهاتف أو الجهاز الذكي، ويمكن التحكم بهذه الميزة لتقوم بإيقاف تأثيرات معينة بشكل انتقائي.

ويتيح الإصدار الجديد من "تليجرام" أيضا إمكانية تشغيل مقاطع الفيديو والبودكاست والرسائل الصوتية والفيديو بأي سرعة - من 0.2x إلى 2.5x.

وبالإضافة إلى ما سبق حصل التطبيق على دعم محسن للمجلدات في أنظمة iOS ، وفرز حزم الملصقات حسب وقت الاستخدام، وتمت إضافة رموز تعبيرية جديدة، وأضيفت ميزات جديدة إلى "تليجرام" لدعم الروبوتات الرقمية لتصف المحتوى بلغات جديدة.

في مجموعات "تليجرام" التي يصل عدد مستخدميها إلى 100 شخص بات بالإمكان الآن معرفة وقت قراءة الرسالة من قبل كل مشترك في المجموعة.