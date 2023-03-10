شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الميتافيرس.. هل يكون المنجم الجديد لأرباح العديد من القطاعات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدر Statista's Advertising & Media Markets Insights أن عائدات الميتافيرس في جميع أنحاء العالم ستقف عند 490 مليار دولار في عام 2030 حسبما نقلت CNBC.

هذه التوقعات متحفظة نسبيًا، حيث تفترض شركات التحليل الأخرى حجم سوق يتراوح بين 750 و 1700 مليار دولار تقريبًا.

يتم تعريف مصطلح الميتافيرس على أنه عالم افتراضي أو مجموعة من العوالم الافتراضية الموجودة في مساحة رقمية مشتركة والتي يمكن للمستخدمين الوصول إليها عبر الإنترنت.

ويشمل الميتافيرس تطبيقات الواقع الافتراضي والواقع المعزز وغيرها من التقنيات، وأكبر روافد الإيرادات للميتافرس هي التجارة الإلكترونية والألعاب.

وبالإضافة إلى ذلك، يوفر الميتافيرس أيضًا فرصًا جديدة لزيادة الإيرادات في قطاعات التعليم والترفيه والصحة واللياقة البدنية وحتى العمل عن بُعد.