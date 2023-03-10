شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أكثر عمليات الاحتيال عبر الإنترنت شيوعًا ويجب تجنبها فى عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تزايد أهمية وتطويرالتكنولوجيا عامًا بعد عام، ودخول الذكاء الاصطناعى تزداد أيضًا مصلحة مجرمي الإنترنت في الوصول إلى أكبر قدر ممكن من المعلومات والبيانات الشخصية والشركات وحتى تصل الى الكيانات وعلى هذا النحو لابد أن يكون لديك حالة من التأهب الدائم فى ظل التطوير السريع للتكنولوجيا، ومن المهم الآن أكثر من أي وقت مضى أن تكون على دراية بالتهديدات عبر الإنترنت لتجنب أن تصبح الضحية التالية، فيما يلي أكثر عمليات الاحتيال عبر الإنترنت شيوعًا التي يجب تجنبها في عام 2023.

1. التصيد الاحتيالي

يظل التصيد الاحتيالي أحد أكثر أنواع محاولات الاحتيال شيوعًا ، حيث يستخدم مجرمو الإنترنت clickbait لجذب الضحايا إلى النقر فوق تنزيل ضار.

هذه هي الطريقة التي تتكشف بها عملية الخداع عادة:

يرسل لك المجرم الإلكتروني بريدًا إلكترونيًا يبدو أنه من مصدر شرعي، مثل بنك أو موقع شبكة اجتماعية أو متجر عبر الإنترنت.

بهذه الطريقة يتم خداعك للنقر على رابط تنزيل ضار أو احتيالي.

يقوم المجرم الإلكتروني بتثبيت البرامج الضارة و/ أو استخدام بيانات الاعتماد الخاصة بك لسرقة بياناتك السرية.

فيما يلي علامات التحذير الشائعة لبريد إلكتروني للتصيد الاحتيالي:

الأخطاء الإملائية والقواعد النحوية السيئة نص مع رسائل خيالية من العروض والمكاسب غير العادية.

نصوص بريد إلكتروني مع تهديدات بعواقب مالية أو قانونية.

شعارات الكيان مع صورة مشكوك فيها.

عنوان البريد الإلكتروني من مصادر مشبوهة.

2. انتزاع الفدية

نوع آخر شائع من الاحتيال عبر الإنترنت هو برنامج الفدية، في هذا النوع من الهجوم ، يهدد مجرمو الإنترنت بنشر البيانات الشخصية للضحية أو منع الوصول إليها بشكل دائم ما لم يتم دفع فدية، لتجنب برامج الفدية ، انسخ بياناتك احتياطيًا ، وقم بتحديث برنامج مكافحة الفيروسات بانتظام لتنبيهك، بمحاولات هجوم محتملة.

وايضا يجب ان تعرف على كيفية تسليح المنظمات لنفسها ضد هجمات برامج الفدية.

3. سكاروار

Scareware هو أحد أشكال البرامج الضارة التي تستخدم الهندسة الاجتماعية لإحداث صدمة أو قلق أو إدراك وجود تهديد من أجل التلاعب بالمستخدمين لشراء برامج غير مرغوب فيها، هذا البرنامج مزيف ويستخدم لتثبيت برامج ضارة يمكنها سرقة المعلومات السرية.

العلامات التحذيرية للأدوات الخبيثة التي يجب الانتباه لها هي:

1-3يخطرك البرنامج على الفور بأنه يقوم بفحص جهاز الكمبيوتر الخاص بك بحثًا عن الفيروسات.

2-3من الصعب إغلاق النافذة المنبثقة.

3-3النافذة المنبثقة تريد منك التصرف بسرعة.

ولتجنب الفزع، تأكد من عدم النقر على إشعارات البرامج الضارة غير المتوقعة.

4. عمليات الاحتيال محاكاة حالة الطوارئ.

في عمليات الاحتيال هذه، يقدم مجرم الإنترنت نفسه على أنه أحد أفراد الأسرة في حالة طارئة ويحتاج إلى المال على الفور لبعض المواقف الطارئة - مغادرة بلد أجنبي، ودفع فاتورة المستشفى، وشراء هاتف محمول جديد. لقد جعل جائحة COVID-19 من السهل بيع الأكاذيب المقنعة: "أنا في المستشفى مع COVID. الرجاء إرسال الأموال على الفور ".

لتجنب هذا النوع من الاحتيال:

قاوم الرغبة في التصرف على الفور. يلجأ مجرمو الإنترنت إلى المشاعر ويثقون بك للرد بسرعة - قبل أن تتاح لك الفرصة للتفكير مليًا في الأمور

تحقق من هوية جهة الاتصال، اطرح أسئلة لا يعرف الشخص الغريب إجابتها، قم بتأكيد القصة مع أفراد العائلة، أو الأصدقاء الآخرين ، حتى لو (أو خاصة إذا) قال المتصل لإبقائها سرية.

لا ترسل أبدًا مبالغ نقدية أو قسائم هدايا أو تحويلات مالية.

5. مواقع تسوق وهمية عبر الإنترنت

يمكن لمجرمي الإنترنت أيضًا إنشاء ونشر مواقع تسوق مزيفة عبر الإنترنت، تبدو أصلية أو تكرر المواقع الحالية ذات العلامات التجارية،

من العلامات الشائعة لموقع التسوق الوهمي ظهور عروض زائدة في المتجر وإيجاد العلامات التجارية الشهيرة وبيعها بأسعار منخفضة للغاية. عادةً ما تحتوي هذه المواقع على عناوين URL مشابهة للعلامات التجارية ،التي تحاول تقليدها ، مثل "Amaz0n.net". يستخدم مجرمو الإنترنت هذه الاستراتيجيات للحث على شراء المنتجات المزيفة، وتسجيل المعلومات المصرفية، في وقت الشراء لاستخدامها بمفردهم.

Formjacking هي تقنية احتيال أخرى. يحدث هذا عندما يتم اختراق موقع بيع شرعي عبر الإنترنت ويتم إعادة توجيه المتسوقين إلى صفحة دفع احتيالية ، حيث يسرق المجرم الإلكتروني معلوماتهم الشخصية ومعلومات بطاقة الائتمان. لتجنب هذا الاحتيال ، تأكد من أن عنوان URL الموجود على صفحة الدفع هو نفسه الموقع الذي كنت تتسوق عليه وهذا مهم جدا . قد يغير مجرمو الإنترنت عنوان URL قليلاً ، ربما بإضافة أو حذف حرف واحد. تحقق من عنوان URL قبل إدخال تفاصيل الدفع الخاصة بك.

تشمل علامات التحذير من مواقع التسوق المزيفة ما يلي:

إعادة توجيه تؤدي إلى صفحة تحتوي على "http: //" في عنوان URL

أسعار منخفضة للغاية ولا توجد معلومات حول أصل الموقع ، أو معلومات اتصال محدودة للغاية ومراجعات مشكوك فيها.

ومن الآمن أن نفترض أنه إذا طلب منك شخص ما معلومات مصرفية ،أو شخصية ، فإنه يحاول خداعك لذلك ، لا يجب أبدًا تقديم معلومات شخصية ،لأي شخص على الإنترنت يتصل بك مباشرة، إذا كنت بحاجة إلى إجراء معاملة مالية عبر الإنترنت ، فتأكد من القيام بذلك على خادم آمن ومن خلال موقع ويب موثوق به.

إذا كنت تعتقد أنه تم خداعك ، فغيّر على الفور جميع كلمات المرور الخاصة بك ، واحذف أي برامج ضارة ربما تكون قد قمت بتنزيلها ، واتصل بالمصرف الذي تتعامل معه إذا كان هناك احتمال للاحتيال باستخدام بطاقتك الائتمانية. اتصل بجهات إنفاذ القانون المحلية لديك للإبلاغ عن الاحتيال والحصول على المساعدة بشأن الخطوات التالية.