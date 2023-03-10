شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أكبر تحديث لـ"سبوتيفاي".. خلاصة منزلية تشبه تيك توك و Smart Shuffle والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت سبوتيفاي النقاب عن إصلاح شامل لتطبيقها، بعد التخلص من الصفحة الرئيسية القديمة، حيث يتبنى التطبيق موجز فيديو قصير مستوحى من "تيك توك" يسمى خلاصات "الاكتشاف".

الميزات الجديدة الأخرى ألتي ستأتي هي وضع "Smart Shuffle" لاقتراحات قائمة التشغيل وميزة التشغيل التلقائي للبودكاست وبعض خدمات أخري.

في الوقت الحالي عندما تقوم بتشغيل "سبوتيفاي" على هاتفك المحمول، ستجد بعض الأغاني وقوائم التشغيل والفنانين الموصى بها مع محتوى كافٍ لملء بعض اللفائف، كما يتوافر نهاية للصفحة.

استمع إلى الموسيقى كما تشاهد TikToks

سيتغير هذا مع التحديث القادم حيث لن يكون هناك أي قيود على المحتوى، ستظهر الاقتراحات الجديدة باستمرار ما دمت تقوم بالتمرير، على غرار "For You Page" على تيك توك أو "ريلز" على إنستجرام.

يقدم التحديث الجديد أيضًا مظهرًا جديدًا تمامًا للخلاصة، حيث يظهر كل اقتراح كبطاقة فيديو ديناميكية تشغل معظم الشاشة، على عكس المستطيلات النحيفة السابقة للأغاني ومربعات قوائم التشغيل والألبومات.

أثناء تشغيل المسار سيتم تقديمك بمقاطع الفيديو ومعلومات الإصدار واللوحات القماشية (المرئيات التي يتم تشغيلها أثناء الأغنية) كمعاينة.

لكن تستمر الاختصارات كما هي حيث ستظل قوائم التشغيل المفضلة لديك والتي تم تشغيلها مؤخرًا أعلى الصفحة الرئيسية مباشرة.

سيحتوي موجز "الاكتشاف" على مقاطع فيديو يتم تشغيلها تلقائيًا ورسومات للبودكاست، مما يسمح للمستخدمين بمعاينة مقتطفات من الحلقات أو العروض بتنسيق مرئي وديناميكي من أجل الكتب المسموعة.

قالت "سبوتيفاي" أن معاينة المحتوى قبل الاستماع إليه تزيد من احتمالية أن يصبح المستمعون معجبين مخلصين، تتوافق الميزات الجديدة التي قدمتها "سبوتيفاي" مع هدفها المتمثل في تعزيز روابط أقوى بين الفنانين ومعجبيهم.

تعمل ميزة "المراوغة الذكية" على تحسين قوائم التشغيل

قدم سبوتيفاي سابقًا ميزة "Enhance" ، والتي قدمت توصيات الأغاني لإضافتها إلى قوائم التشغيل التي أنشأها المستخدم.

مع التحديث الجديد يمكن لمشتركي "بريميوم" أتمتة هذه العملية من خلال ميزة "Smart Shuffle".

أثناء تدفق قائمة التشغيل ستتم إضافة المقاطع الصوتية المقترحة إلى قائمة الانتظار مع أيقونة مضيئة تشير إلى التوصيات.

يمكن للمستخدمين إضافة أو إزالة المسارات عن طريق النقر على زري زائد أو ناقص على التوالي.

التشغيل التلقائي للبودكاست

يتضمن تحديث "سبوتيفاي" الجديد ميزة تتجاوز مجرد اقتراح حلقات البودكاست ذات الصلة - عندما تنتهي إحدى حلقات البودكاست، ستبدأ المنصة تلقائيًا في تشغيل حلقة جديدة مصممة خصيصًا لتناسب تفضيلات المستمع.

هذا يعني أنه يمكن للمستخدمين الاستمرار في الاستماع إلى المحتوى الذي يحتمل أن يثير اهتمامهم دون الحاجة إلى تحديد حلقات جديدة أو تصفح الخيارات المختلفة يدويًا.





واجهة مستخدم أبسط

بنقرة واحدة فقط يمكن للمستخدمين حفظ المحتوى أو تنزيله أو مشاركته على "سبوتيفاي".

تسمح أيقونة الإضافة (+) للمستخدمين بالحفظ والتنزيل، بينما تتيح النقاط الثلاث الموجودة أسفل المعاينة وضع قائمة الانتظار.

للاستماع من البداية اضغط على "تشغيل" أو للبودكاست، يمكن للمستخدمين النقر على "متابعة الاستماع" من حيث توقف.

يمكن للمستخدمين استكشاف المزيد من خلال النقر على توصية للوصول إلى قوائم التشغيل أو الألبومات أو الأغاني الفردية ذات الصلة.