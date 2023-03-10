شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن مؤتمر جوجل للمطورين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن سوندار بيتشاي الرئيس التنفيذى لـ"ألفابت" الشركة الأم لـ"جوجل"، عبر تويتر، عن عقد مؤتمر مطوري الشركة السنوي في 10 مايو المقبل، حيث يعقد Google I / O 2023 في Shoreline Amphitheatre في ماونتن فيو، كاليفورنيا.

سيُقام حدث هذا العام أيضًا في حضور "جمهور مباشر محدود"، كانت أحداث Google I / O مجانية للجميع سابقا، لكن الشركة أوقفت ذلك منذ الوباء، تمامًا مثل العديد من الأحداث الأخرى، ألغت الشركة أيضًا المؤتمر في عام 2020.

وفي عام 2021 عقدت جوجل هذا الحدث في حرمها الجامعي في ماونتن فيو، مع جمهور شخصي اقتصر في الغالب على موظفي الشركة.

سيتم بث الحدث المحدود بشكل مباشر للجمهور، من المتوقع أن يفتتح سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، مؤتمر I / O 2023 بكلمة رئيسية ستتبعها جلسات للمطورين عند الطلب.

ويمكن للمستخدمين المهتمين مشاهدة البث المباشر على يوتيوب وموقع I / O المخصص.

وعلى مر السنين ركز حدث جوجل I / O بشكل أكبر على البرامج مقارنة بالأجهزة، في هذا الحدث الذي يركز على المطورين، من المتوقع أن تعرض جوجل أحدث التطورات والابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي.

ولمواجهة "شات جي بي تي" المدعومة من مايكروسوفت، أعلنت الشركة مؤخرًا عن برنامج الدردشة Bard الذي واجه الكثير من الانتقادات بعد أن شارك معلومات غير صحيحة حول تليسكوب جيمس ويب.

ومن المتوقع أيضًا أن تكشف جوجل عن تفاصيل حول أحدث الحلول والمنتجات والتقنيات التي ستساعد المطورين، ستغطي هذه التقنيات الذكاء الاصطناعي والسحابة والمحمول والويب.

وأصدرت الشركة بالفعل أول معاينة للمطورين لنظام التشغيل المحمول من الجيل التالي.

في هذا الحدث من المحتمل أيضًا أن تطلق جوجل الإصدار التجريبي الثاني من أندرويد 14 والذي قد يجعل نظام التشغيل متاحًا على الهواتف الذكية من المزيد من العلامات التجارية بخلاف بكسل.

للمقارنة، قدمت جوجل بكسل بودز برو، في حدث I / O 2022، لكن هذا العام من المتوقع أيضًا أن تشارك الشركة المزيد من التفاصيل حول أول هاتف ذكي قابل للطي على الإطلاق بكسل فولد.

قد تقدم جوجل أيضًا مزيدًا من التفاصيل حول الهاتف الذكي Pixel 7a والذي يُشاع أيضًا أنه سيتم إطلاقه لاحقًا في عام 2023.

قد تشارك جوجل أيضًا تفاصيل التسعير حول جهاز بكسل اللوحي الذي أثارته الشركة في حدث I / O 2022.