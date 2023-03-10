شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أحدث معاينة لمطور Android 14 لاختبار ميزات أمان وخصوصية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت Google للتو معاينة المطورين الثانية لنظام Android 14 ، حيث يختبر مطورو التطبيقات برامجهم ضد التغييرات القادمة في تحديث نظام التشغيل المحمول الكبير لهذا العام، والذى من المتوقع أن يصل إصداره إبريل المقبل.

وتم ذكر معظم الميزات في هذا الإصدار الأخير بالفعل في أول معاينة لمطور Android 14 في فبراير، مثل التحسينات التشغيلية لأجهزة Android، والتغييرات في أمان التطبيق وأذونات الخصوصية، وواجهة برمجة تطبيقات جديدة تدعم تسجيل الدخول بدون كلمة مرور باستخدام مفاتيح المرور، وفقا لتقرير theverge.

وتتضمن معاينة Android 14 أيضًا اختبار Credential Manager، وهو واجهة برمجة تطبيقات للنظام الأساسي تدعم طرق تسجيل الدخول المتعددة ، مثل مفاتيح المرور وحلول تسجيل الدخول الموحدة (مثل خيار تسجيل الدخول باستخدام Google) جنبًا إلى جنب مع مجموعات اسم المستخدم وكلمة المرور التقليدية ، وواجهة برمجة التطبيقات هذه ليست جديدة تمامًا حيث تم تضمين الدعم في أول معاينة لنظام Android 14.

ومع ذلك، قامت Google منذ ذلك الحين بإجراء تحسينات على واجهة المستخدم بناءً على تعليقاتها الأولية، بعض الخدمات مثل تطبيق Dashlane لإدارة كلمات المرور قد أثارت بالفعل تكامل مفتاح المرور، وفي انتظار إصدار Android 14 في وقت لاحق من هذا العام.

وسيزيد Android 14 أيضًا من الخصوصية من خلال منح المستخدمين مزيدًا من التحكم في كيفية مشاركة معلوماتهم، وقامت Google بتحديث منتقي الصور الذي تم تقديمه لأول مرة في Android 13 للسماح لمستخدمي Android 14 بتحديد الصور ومقاطع الفيديو على تطبيقات الجهاز التي يُسمح لها بالوصول إليها، بدلاً من السماح للتطبيقات بالوصول إلى مكتبة الوسائط بالكامل.

وتتضمن معاينة Android 14 الثانية تحسينات على صحة النظام وعمر البطارية، وستؤدى التحسينات التي تم إدخالها على نظام إدارة ذاكرة Android إلى تقييد التطبيقات من استخدام موارد غير ضرورية أثناء التشغيل فى الخلفية، لمزيد من المعلومات حول ما تم تضمينه في أحدث معاينة للمطورين لنظام Android 14 ، يمكن العثور على قائمة كاملة من الميزات والتحديثات على موقع مطور Android على الويب .

وهذه المعاينة المبكرة متاحة فقط لمستخدمي معاينة مطوري Android 14 ، إما عن طريق التنزيل اليدوي لمستخدمي المعاينة الجدد أو التحديث التلقائي عبر الهواء لأولئك المسجلين بالفعل في المعاينة، ولا يوجد الكثير هنا لمستخدمي Android العامين على أي حال حتى الآن، ويمكن أن تكون معاينات المطورين هذه غير مستقرة ، مما قد يتسبب في حدوث مشكلات لأي شخص ليس على دراية بتشغيل إصدار مطور، ومن المتوقع أن يصل الإصدار التجريبي من Android 14 في أبريل مع توقع إصدار نهائي في وقت ما في أغسطس 2023.