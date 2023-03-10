شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية إيقاف وضع التشغيل الآمن على هاتف Android والان مع تفاصيل الخبر
كيفية إيقاف تشغيل الوضع الآمن على Android
قم بإيقاف تشغيل الوضع الآمن باستخدام زر الطاقة
تعد أسهل طريقة لإيقاف تشغيل الوضع الآمن على Android هي ببساطة إعادة تشغيل جهازك، ويمكنك إيقاف تشغيل هاتفك عندما يكون في الوضع الآمن تمامًا كما تفعل عادةً، فقط اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة حتى يظهر رمز الطاقة على الشاشة، ثم اضغط فوقه، وعند إعادة تشغيل الهاتف، يجب أن يتم تشغيله في الوضع العادي.
قم بإيقاف تشغيل الوضع الآمن باستخدام لوحة الإشعارات
إذا كنت لا تريد استخدام زر الطاقة لإغلاق هاتفك أو غير قادر على فعل ذلك لمشكلة ما بهاتفك، فقد تكون هناك طريقة أخرى تحت تصرفك.
اسحب لأسفل من أعلى الشاشة للكشف عن لوحة الإشعارات، يجب أن يكون لديك أحد الخيارات التالية:
• استخدام الإخطارات: قد يكون هناك إشعار يفيد بأن الوضع الآمن قيد التشغيل، يمكنك الضغط فوقه لإيقاف تشغيل الوضع الآمن.
• استخدم رمز الطاقة: إذا كنت لا ترى إخطار الوضع الآمن. اسحب لأسفل مرة أخرى حتى تتمكن من رؤية جميع خيارات الوصول السريع. في الجزء السفلي من الشاشة، سترى أيقونات الخيار والطاقة، اضغط على أيقونة الطاقة ثم اضغط على إعادة التشغيل.
• قد لا تكون هذه الخيارات متاحة في كل من إصدارات Android، لذلك إذا لم تكن ترى هذا، فستحتاج إلى إيقاف تشغيل هاتفك بطريقة أخرى.