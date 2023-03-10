شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التحقيق مع تسلا بسبب عيوب طراز y وتسببها فى حوادث على الطريق.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتحت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة ( NHTSA ) تحقيقًا في تسلا بعد تقارير عن سقوط عجلات القيادة أثناء السير على الطريق، وقالت الوكالة إنها على علم بتقريرين عن انفصال العجلة تمامًا عن عمود التوجيه في سيارات طراز واي، وأضافت أن المركبات تم تسليمها لأصحابها دون مسمار التثبيت الذي يحافظ على عجلة القيادة متصلة.

وفي كلتا الحالتين كان الاحتكاك فقط هو الذي يبقي العجلة في مكانها حتى "تغلبت القوة التي تمارس عليها" على مقاومة الاحتكاك أثناء تحرك المركبات، حسبما قال مكتب التحقيق في العيوب التابع لـ NHTSA (PDF ) وكان لكل من المركبات عدد أميال منخفض، وفقا لتقرير engadget.

ويقال إن أحد المالكين قد تسلم الطراز Y الخاص به قبل خمسة أيام فقط من الحادث، عندما انفصلت العجلة، لم تكن هناك سيارة خلف السائق، الذي سجل على تويتر وفي شكوى NHTSA أنه كان قادرًا على السحب بأمان على الحاجز، ولم تقع إصابات في الحادث وقال المالك إنه وقع على الطريق 1 في وودبريدج، نيو جيرسي، في أواخر يناير.

وقالت NHTSA: "تلقت كلتا السيارتين إصلاحًا نهائيًا يتطلب فك عجلة القيادة وإعادة تركيبها بعد التحقيق الذى أجرته الوكالة، والذي يغطي ما يقدر بـ 120،000 سيارة عام 2023 .

وواجهت Tesla التي لم يعد لديها قسم اتصالات يمكن الوصول إليه للتعليق، العديد من التحقيقات NHTSA على مدى السنوات القليلة الماضية في الشهر الماضي، وأعلنت الوكالة أن Tesla كانت تستدعي ما يقرب من 363000 سيارة بسبب مشاكل في برنامج Full Self-Driving، وقالت NHTSA إن النظام يمكن أن "يتجاوز حدود السرعة أو ينتقل عبر التقاطعات بطريقة غير قانونية أو غير متوقعة"، وقالت تسلا إنها ستصدر تحديثًا عبر الأثير لحل المشكلات.

كما تلاحظ وكالة أسوشيتد برس ، كان على تسلا إصدار 20 عملية سحب منذ يناير 2022، وقد تم تفويض العديد من عمليات الاستدعاء من قبل NHTSA فى نوفمبر ، على سبيل المثال استدعت شركة صناعة السيارات 321000 سيارة من طراز 3 و Model Y بسبب مشكلة فى الإضاءة الخلفية (مشكلة تمت معالجتها مرة أخرى من خلال تحديث البرنامج) وكان هذا ثاني استدعاء لـ Tesla خلال عدة أيام.