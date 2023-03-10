شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك يحاول إقناع المشرعين الأوروبيين بأنه لا يمثل تهديدا أمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد TikTok سياسة بيانات جديدة مصممة لإقناع المشرعين الأوروبيين بأنها ليست تهديدًا أمنيًا ، بعد الحظر الامريكى عليه، وستشهد الإرشادات أن تقدم TikTok "بوابات الأمان" التي تحكم وصول الموظفين إلى معلومات المستخدم الأوروبي وعمليات نقل البيانات خارج القارة، وفقا لتقرير engadget.

ويقول TikTok: "سيضيف هذا مستوى آخر من التحكم فى الوصول إلى البيانات". كما فى السابق ، وستحتاج طلبات البيانات أيضًا إلى الامتثال لقوانين حماية البيانات المحلية.

وسيقوم الطرف الثالث أيضًا "بمراقبة تدفق البيانات" والإبلاغ عن الحوادث، وقال TikTok إنه سيكون لديه المزيد من المعلومات لمشاركتها حول الشراكة قريبًا، وتخطط الشركة أيضًا للدخول في شراكة مع شركات أخرى لتنفيذ تقنيات يمكنها زيادة وتحسين سياسة البيانات الجديدة.

وفقا لـ TikTok، يعمل فريق داخلي على Project Clover منذ العام الماضي. تتوقع الشركة تنفيذ التغييرات التي حددتها اليوم طوال عام 2023 والعام المقبل.

بشكل منفصل ، أعلنت TikTok اليوم عن خطط لفتح مركزي بيانات جديدين في أيرلندا والنرويج، وسيتم تشغيل كلاهما من قبل أطراف ثالثة وسيتم تشغيلهما بواسطة الطاقة المتجددة، وتخطط الشركة للبدء في تخزين بيانات المستخدمين الأوروبيين محليًا بدءًا من هذا العام ، بتكلفة سنوية تبلغ 1.2 مليار يورو.

وقال ثيو بيرترام ، نائب رئيس العلاقات الحكومية والسياسة العامة في أوروبا في TikTok: "نحن متقدمون على المنحنى في هذا الأمر لأننا يجب أن نكون ولأننا بحاجة إلى كسب الثقة".

ويأتي هذا بعد إعلان المفوضية الأوروبية الجناح التنفيذي للاتحاد الأوروبى تطبيق الحظر على الموظفين من تثبيت واستخدام TikTok على أجهزة العمل.

ومن الصعب تحديد ما إذا كانت سياسة الشركة الجديدة كافية لمنع المشرعين الأوروبيين من فرض قيود إضافية على المنصة، خاصة وأن مشروع تكساس وهو الاتفاق الذي أبرمته TikTok مع Oracle لتوجيه حركة مرور المستخدمين في الولايات المتحدة عبر البنية التحتية السحابية للشركة، لم يفعل شيئًا يذكر لإقناع المشرعين الأمريكيين بأن التطبيق لا يشكل تهديدا للأمن القومى، ومهما كان مسار العمل الذي تتخذه الولايات المتحدة، فمن المحتمل أن تدفع حلفاءها في أوروبا لفعل الشيء نفسه ،مثلما فعلت مع Huawei.