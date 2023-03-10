شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين الإصدار الرقمى من بلايستيشن 5 و"القرص" من حيث الجودة والألعاب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد PlayStation 5 أسرع أجهزة ألعاب الفيديو مبيعًا للجيل الحالي، ويمكن للمشترين الاختيار بين نموذجين: إصدار عادى "القرص" بقيمة 500 دولار، ونسخة رقمية بقيمة 400 دولار، ولا تحتوي النسخة الرقمية ذات الأسعار المعقولة على محرك أقراص للألعاب المادية والأفلام، لذا فأنت مقيد بتشغيل تنزيلات الألعاب الرقمية، وفي الوقت نفسه، يتضمن جهاز PS5 القياسي محرك أقراص Blu-ray بدقة 4K لتشغيل أقراص اللعبة والأفلام.

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، يأتي قرار الشركة بإصدار نسخة رقمية أرخص من PS5 في وقت تستمر فيه مبيعات برامج PlayStation الرقمية في تجاوز المبيعات الفعلية.

كما أنه وفقًا لأحدث تقرير أرباح، تم شراء حوالي 62٪ من جميع ألعاب PlayStation رقميًا خلال خريف عام 2022، على الرغم من أن هذا يمثل انخفاضًا منذ بداية عام 2022، عندما شكلت المبيعات الرقمية 80٪ من جميع ألعاب PlayStation المباعة، تظل الألعاب الرقمية هي الطريقة الأكثر شيوعًا لشراء لعبة PlayStation.

ولكن في حين أن التنزيلات الرقمية مريحة، إلا أن هناك فوائد واضحة تأتي من دفع المزيد قليلاً مقابل جهاز PS5 باستخدام محرك الأقراص، وهذا رصد لتحليل كامل عن الفرق بين الإصدارين.





الاختلافات بين إصدارين PlayStation 5يقدم كلا الطرازين من PlayStation 5 تصميمات ومواصفات متطابقة تقريبًا، والفرق الحقيقي الوحيد بينهما هو عدم وجود محرك أقراص Blu-ray بدقة 4K في الإصدار الرقمي، وإلى جانب عدم القدرة على تشغيل الألعاب والأفلام على قرص Blu-ray، فإن الإصدار الرقمي PS5 أرق قليلاً ويزن حوالي 1.3 رطل أقل من الإصدار العادى.

وبخلاف هذين الاختلافين، يقدم الإصداران نفس أداء الألعاب تمامًا، ويتضمن ذلك دعم اللعب بدقة تصل إلى 4K و 120 إطارًا في الثانية على الشاشات المتوافقة، وأوقات تحميل سريعة بفضل محرك الحالة الصلبة لوحدة التحكم، والميزات الرسومية المتقدمة مثل تتبع الأشعة في ألعاب محددة.

يأتي كل من وحدة التحكم أيضًا مع نفس وحدة التحكم DualSense، والتي توفر ردود فعل لمسية وتحتوي على ميكروفون مدمج، كما أنها تدعم نفس مجموعة ملحقات PlayStation.

يشترك جهازي تحكم PlayStation 5 في نفس مكتبة الألعاب ونفس جودة اللعب، لكن PS5 القرص يمنحك مزيدًا من التحكم في مكان شرائها وكيفية لعبها.