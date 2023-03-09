شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير لـ Google: الهجمات الإلكترونية تهدد البنية التحتية للدول المتحاربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية الحيوية مصدر قلق متزايد مع اندلاع الحروب والمنزاعات بين الدول، حيث تتعرض الدول المتحاربة لعمليات اختراق للبنية التحتية من الدول التى تحاربها.. هذاما نشرعلى موقع thenextweb

ووفقًا لتقرير حديث صادرعن مجموعة تحليل التهديدات التابعة لـ Google، قالت إن بعض الاستخبارات العسكرية للدول، التى قامت بها حروب، أو التى بها تهديدات استخدمت بشكل متكرر، برامج ضارة مدمرة، لتقويض البنية التحتية المدنية للدول المتحاربة.

يشعر المحللون الآن بقلق متزايد بشأن التهديدات المنتشرة في جميع أنحاء العالم، في نوفمبر، قال جنرال قاد قوات الجيش الأمريكي في أوروبا من 2014 حتى 2017 ، إن الحماية الإلكترونية أصبحت لا تقل أهمية عن أنظمة الدفاع الصاروخي في الدفاع عن الموانئ الألمانية.

كما يعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه المتزايد، وفي الشهر الماضي، حذرت هيئة رقابية تابعة للكتلة الأعضاء من تحسين دفاعاتهم، بسبب تصاعد مخاطر الاختراق من قبل دول أجنبية.

للتخفيف من التهديدات، تقوم شركات الأمن السيبراني بتجربة طرق دفاعية مختلفة، اختارت Darktrace ، إحدى أكبر شركات التكنولوجيا في المملكة المتحدة، تطبيق الذكاء الاصطناعي على عقلية طبيعية: التفكير كمهاجم، تم تضمين هذا النهج في Prevent / OT ، وهو منتج جديد يحدد المسارات التي يسلكها الخصوم، لاستهداف البنية التحتية الحيوية.

ويصور البرنامج المسارات المحتملة للأصول، يمكن للمدافعين بعد ذلك تقوية بيئاتهم لمنع الهجمات قبل أن تحدث،"يفقد الكثير من العاملين في الصناعة رؤية ما يحتاجون إلى القيام به على أساس يومي، أحد المكونات الأساسية للمنتج هو الذكاء الاصطناعي للتعلم الذاتي من Darktrace ، والذي يكتشف الانحرافات في الأصول التي تشير إلى التهديدات الإلكترونية.