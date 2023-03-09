شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بنك Silvergate يعلن نيته للإغلاق وسط اضطرابات سوق العملات المشفرة بعد انهيار FTX والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عملاق الخدمات المصرفية المشفرة Silvergate، إنه سيغلق في مواجهة اضطراب السوق والضغط التنظيمي.

وافتتح بنك Silvergate في عام 1988 وبدأ "متابعة عملاء العملات الرقمية " في عام 2013، وفقًا لشركته الأم Silvergate كابيتال كوربوريشن.

وقالت الشركة الأم في بيان لها: "في ضوء التطورات الصناعية والتنظيمية الأخيرة، تعتقد Silvergate أن التهدئة المنظمة لعمليات البنك والتصفية الطوعية للبنك هو أفضل مسار للمضي قدمًا، وتتضمن خطة التصفية والتصفية الخاصة بالبنك السداد الكامل لجميع الودائع"، وفقاً لموقع gadgets360.

وتراجعت الأسهم في Silvergate كابيتال ومقرها كاليفورنيا، والتي كانت تتراجع في الأسابيع الأخيرة، بأكثر من الثلث من حيث القيمة في تعاملات ما بعد السوق.

علقت الشركة الأسبوع الماضي شبكة مدفوعات Silvergate الخاصة بها، والتي سمحت لعملائها بإجراء تحويلات في أي وقت من النهار أو الليل.

وانهارت FTX ، التي كانت ذات يوم أكبر بورصة تشفير في العالم، بشكل مذهل في نوفمبر الماضي، تاركة تسعة ملايين عميل في مأزق ورؤية الشريك المؤسس Sam Bankman-Fried متهمًا بالاحتيال من قبل المدعين العامين الأمريكيين.

كانت FTX أحد عملاء Silvergate Capital، التي أعلنت عن خسارة مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي مع تقلص الودائع بأكثر من النصف.

وقالت Silvergate، في إيداع بالبورصة الأسبوع الماضي، إنها تؤجل إصدار تقريرها السنوي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التحقيقات الجارية من قبل سلطات الولايات المتحدة.