شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: Twitter قد تحقق تدفقات نقدية موجبة الربع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الملياردير إيلون ماسك إن شركة Twitter لديها فرصة لتحقيق تدفقات نقدية موجبة (نقطة التعادل) في الربع المقبل.

وفي تصريحات قال ماسك: لقد كانت فترة أربعة أشهر صعبة للغاية.. لكني متفاءل بالمستقبل.

وأضاف ماسك الذي استحوذ على Twitter في نهاية أكتوبر الأول الماضي مقابل 44 مليار دولار: Twitter تلقت صدمة من الانخفاض الكبير في الإعلانات لأسباب سياسية، وللطبيعة الدورية للأعمال.

وتابع: Twitter تربح ما بين خمسة إلى ستة سنتات في الساعة الواحدة على الرغم أن المستخدمين يقضون ما مجموعه 130 مليون ساعة من وقتهم يومياً على المنصة.

وأوضح ماسك الذي يترأس أيضاً شركة Tesla أن الشركة تعمل حالياً على تقديم الإعلانات المفيدة وذات الصلة لمستخدميها، كما تستهدف زيادة الإنفاق على الإعلانات عند مستوى يتراوح ما بين 15 إلى 20 سنتاً في الساعة.

ومنذ استحواذه على الشركة، يسعى إيلون ماسك لتوفير السيولة المالية وخفض التكاليف داخل Twitter.

وينفذ الملياردير الأميركي ذلك عبر حملة متعددة الجوانب ما بين خفض حاد للوظائف، وإطلاق خدمة اشتراكات مدفوعة، وبيع بعض أثاث المكتب.