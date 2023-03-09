شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟ نظام أمان البيانات الأوروبى الجديد "Project Clover" المعلن عنه من تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت TikTok عن نظام جديد لأمن البيانات، يُطلق عليه اسم "Project Clover"، وسط ضغوط متزايدة من المشرعين على جانبي المحيط الأطلسي.

قالت TikTok في إفادة إخبارية، إنها ستبدأ في تخزين بيانات المستخدم الأوروبي محليًا هذا العام، مع استمرار الهجرة حتى عام 2024.

وكجزء من هذه الخطوة، أكدت الشركة أنها ستفتح قريبًا مركزًا ثانيًا للبيانات في أيرلندا، وآخر في منطقة Hamar في النرويج، وسيتم تشغيل مراكز البيانات هذه من قبل طرف ثالث لم يكشف عنه.

ويعمل نظام أمان البيانات من التحكم فى الوصول إلى إي البيانات، وستحتاج طلبات البيانات أيضًا إلى الامتثال لقوانين حماية البيانات المحلية، وفقاً لموقع gadgets360.

شركة أمان ستكون تابعة لجهة خارجية مسؤولة عن الإشراف على ضوابط أمان البيانات الجديدة في TikTok وإجراء عمليات تدقيق لممارسات بيانات الشركة.

وقالت الشركة إنها ستقلل من نقل البيانات خارج المنطقة، وتقلل من وصول الموظفين إلى بيانات المستخدم داخليًا.

حظر البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي مؤخرًا TikTok من هواتف الموظفين بسبب المخاوف المتزايدة بشأن الشركة المملوكة لشركة ByteDance الصينية، وما إذا كان بإمكان الحكومة الصينية جمع بيانات المستخدمين أو تعزيز مصالحها.

وفي الوقت نفسه، أيد البيت الأبيض التشريع الذي يمنح الإدارة صلاحيات جديدة لحظر تطبيق الفيديو المملوك للصين TikTok وغيره من التقنيات الأجنبية إذا كانت تشكل تهديدات للأمن القومي.

انخرطت TikTok في استراتيجية مماثلة في الولايات المتحدة، أطلق عليها اسم "Project Texas"، في محاولة لاسترضاء المشرعين المعادين.