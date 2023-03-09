شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تأجيل موعد انفصال مركبة Dragon عن المحطة الفضائية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، جاء في بيان صادر عن الوكالة: "بعد تقييم حالة الطقس المتوقعة في المنطقة التي ستهبط فيها مركبة Crew Dragon على الأرض بعد عودتها من المحطة، تقرر تأجيل موعد انفصال المركبة عن المحطة والذي كان مقررا 9 مارس، الساعة 11:00 بتوقيت موسكو.

وأضاف البيان "يتوقع الخبراء أن تنفصل المركبة عن المحطة في موعد أقصاه 10 مارس بتوقيت موسكو، وستحمل المركبة معها إلى الأرض رائدة الفضاء الروسية، آنا كيكينا، التي كانت قد ذهبت إلى المحطة في أكتوبر 2022 مع رواد ناسا، نيكول مان وجوش كاسادا، ورائد الفضاء الياباني كويتشي واكاتا.

ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا رواد "روس كوسموس" سيرجي بروكوبييف، ودميتر بيتيلين، وأندريه فيدياييف، وآنا كيكينا، ورواد ناسا، جوش كاسادا، وفرانك روبيو، ونيكول مان، وستيفن بوين، وودي هوبورج، ورائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، ورائد الفضاء الياباني كويتشي واكاتا.