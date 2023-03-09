شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض البيتكوين إلى أدنى مستوى فى أسابيع بنسبة 2.05 % فى آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت عملة البيتكوين إلى أدنى قيمة لها في ثلاثة أسابيع اليوم الخميس ، 9 مارس ، حيث أدى تغيير السوق الناجم عن إخفاق بنك سيلفرغيت إلى إثارة المزيد من المخاوف بين المستثمرين، حيث سجلت البيتكوين خسارة 2.05 %، تراجعت قيمة البيتكوين إلى نقطة سعر 21،748 دولارًا في آخر 24 ساعة، وانخفضت قيمة BTC بمقدار 407 دولارات ولا يزال وضع BTC مشابهًا في كل من التبادلات الوطنية والدولية.

وانخفض إيثر بنسبة 1.85 % ليتم تداوله عند 1537 دولارًا، ووفقًا لموقع Gadgets 360، وانخفضت قيمة ETH بمقدار 15 دولارًا.

وشهدت الأيام العشرة الماضية تغييرات مهمة في معنويات التداول حول أصول العملة المشفرة، حيث انخفضت كلتا أكبر عملتين مشفرتين، البيتكوين والإيثر بشكل ملحوظ من قيمهما في الأول من مارس والتي بلغت 23،422 دولارًا و 1،635 دولارًا.

قال بارث شاتورفيدي، رئيس Crypto Ecosystem ، CoinSwitch، لـ Gadgets 360: "حاول المستثمرون والمتداولون استيعاب التطور السلبي الكبير الذي حدث الأسبوع الماضي حول بنك سيلفرغيت كابيتال الصديق للعملات المشفرة، بعد أن فشل في تقديم ملف 10-K، تعرض السهم لضغط هائل مع تزايد المخاوف من الإفلاس، وقطع لاعبو العملات المشفرة الرئيسيون في الولايات المتحدة العلاقات المصرفية بينما تم إغلاق منصة التسوية الخاصة بهم SEN.

انخفض تقييم سوق التشفير العالمي بنسبة 1.54 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تبلغ القيمة السوقية لقطاع العملات المشفرة حاليًا 998 مليار دولار، وفي بداية الشهر، كانت قد بلغت القيمة السوقية 1.08 تريليون دولار

وسط التقلبات المتقلبة لقطاع التشفير، قررت الهند إدخال الأصول الرقمية الافتراضية بموجب قانون منع غسل الأموال (PMLA).