شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض البيتكوين إلى أدنى مستوى فى أسابيع بنسبة 2.05 % فى آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر
وانخفض إيثر بنسبة 1.85 % ليتم تداوله عند 1537 دولارًا، ووفقًا لموقع Gadgets 360، وانخفضت قيمة ETH بمقدار 15 دولارًا.
قال بارث شاتورفيدي، رئيس Crypto Ecosystem ، CoinSwitch، لـ Gadgets 360: "حاول المستثمرون والمتداولون استيعاب التطور السلبي الكبير الذي حدث الأسبوع الماضي حول بنك سيلفرغيت كابيتال الصديق للعملات المشفرة، بعد أن فشل في تقديم ملف 10-K، تعرض السهم لضغط هائل مع تزايد المخاوف من الإفلاس، وقطع لاعبو العملات المشفرة الرئيسيون في الولايات المتحدة العلاقات المصرفية بينما تم إغلاق منصة التسوية الخاصة بهم SEN.
انخفض تقييم سوق التشفير العالمي بنسبة 1.54 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تبلغ القيمة السوقية لقطاع العملات المشفرة حاليًا 998 مليار دولار، وفي بداية الشهر، كانت قد بلغت القيمة السوقية 1.08 تريليون دولار
وسط التقلبات المتقلبة لقطاع التشفير، قررت الهند إدخال الأصول الرقمية الافتراضية بموجب قانون منع غسل الأموال (PMLA).