شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما أصغر كويكب معروف؟ .. وما الأكبر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحوم الكويكبات باستمرار حول نظامنا الشمسي وأحيانا تصطدم بالكواكب، بما في ذلك الأرض، حسبما نقلت RT.

على هذا النحو، باسم الدفاع الكوكبي، أجرت ناسا اختبارا، أطلق عليه اسم DART، لتحريف صخرة فضائية مثل تلك التي قضت على الديناصورات.

ومع ذلك، ليست كل الكويكبات قاتلة للكواكب. في حين أن بعضها بحجم ضخم، فإن بعضها الآخر صغير جدا. إذن، ما هي أكبر وأصغر الكويكبات المسجلة في النظام الشمسي؟.

باختصار، أكبر كويكب في النظام الشمسي هو "سيريس" (Ceres)، والذي يبلغ عرضه حوالي 590 ميلا (950 كيلومترا). ويصعب تحديد أصغر كويكب؛ أصغر كويكب معترف به رسميا من قبل وكالة ناسا، والمعروف باسم الكويكب 2015 TC25، يبلغ عرضه 6 أقدام (2 متر). وتزعم بعض التعريفات أن الكويكبات يجب أن يبلغ عرضها 3 أقدام (1 متر) على الأقل، ولكن لا يتفق جميع العلماء على هذا الحجم المحدد.

ومن المحتمل أن مصطلح "كويكب" صاغه عالم الفلك الألماني ويليام هيرشل في عام 1802. ولكن اتضح أن هذه الكلمة - التي تعني "شبيه بالنجوم" باللغة اليونانية - تسمية خاطئة. فبدلا من الكرات المتوهجة من البلازما، تكون الكويكبات عبارة عن أجسام صخرية صغيرة تحمل الغبار والجليد وأحيانا المعادن.

وقال سيمون مارشي، عالم الفلك في معهد ساوث ويست للأبحاث في بولدر، كولورادو: "من الواضح أنها لا علاقة لها بالنجوم. لذا فهو نوع من المصطلح الغامض والتعريف لتبدأ به".

ويُعتقد أن الكويكبات تكونت في الأيام الأولى للنظام الشمسي، عندما كانت الشمس محاطة بسحابة كثيفة من الغبار. وعندما برد هذا الغبار على مدى عشرات الملايين من السنين، بدأ يتجمع في كتل أكبر وأكبر، والتي بدورها اكتسبت كتلة عندما اصطدمت لتلتصق ببعضها البعض. في النهاية، اكتسب عدد قليل من هذه الأجسام كتلة كافية لتصبح كواكب. لكن مارشي قال إن القليل من البقايا بقي "مثل الفتات". بعض هذا "الفتات" تحول إلى كويكبات.

واليوم، توجد معظم الكويكبات في النظام الشمسي في حزام الكويكبات، وهو عبارة عن هالة من الصخور والغبار يبلغ عرضها 140 مليون ميل (225 مليون كيلومتر) تدور في الفضاء بين المريخ والمشتري. وسجل العلماء ما يقرب من مليون من هذه الأشياء حتى الآن. وربما توجد ملايين أخرى، اعتمادا على كيفية عدها.

وكأكبر كويكب معروف، من السهل اكتشاف "سيريس" باستخدام التلسكوب. وذكرت وكالة ناسا أنه في عام 1801، أصبح أول جسم معروف في حزام الكويكبات. وفي عام 2006، صُنفت صخرة الفضاء العملاقة - وهي أكثر كروية من الكويكبات الأخرى ولها غلاف جوي رقيق - على أنها كوكب قزم، وهي نفس التسمية التي أعطيت لبلوتو. (لكن بلوتو، الذي يبلغ قطره 1473 ميلا (2370 كيلومترا)، أكبر وأكبر 14 مرة من سيريس، وفقا لوكالة ناسا).

وبناء على حجمه وهيكله، يعتقد العلماء أن "سيريس" يمكن أن يخبرنا الكثير حول كيفية تشكل الكواكب. وإذا قمت باستبعاد "سيريس" بناء على حالة كوكبها القزم، فإن أكبر كويكب هو "فيستا"، الذي يبلغ قطره 326 ميلا (525 كم).

وفي الوقت نفسه، فإن أصغر كويكب يكون موضوع بعض الجدل. وقال يان فرنانديز، عالم الفلك في جامعة سنترال فلوريدا، "لا يوجد قطع رسمي، لذا فإن لدى الأشخاص المختلفين أفكارا مختلفة حول ما يمكن اعتباره كويكبا".

ورصدت التلسكوبات كويكبات صغيرة يصل قطرها إلى 3 أقدام، وهناك أطنان من الأجسام الأصغر تدور في حزام الكويكبات. ومع ذلك، فإن الأجسام الصغيرة تحترق عادة إذا دخلت الغلاف الجوي السميك نسبيا لكوكب مثل الأرض، وفقا لوكالة ناسا.

ومن خلال هذا المقياس، يمكن تصنيفها على أنها نيازك، وهي أجزاء صغيرة من الحطام الفضائي.

ولجعل الأمور أكثر إرباكا، لا تبقى الكويكبات دائما بنفس الحجم. وقال فرنانديز: "تبين أن هناك عدة طرق لتفقد الكويكبات أشياءها". يتصدع البعض من الإجهاد الحراري أثناء مرورها بالقرب من الشمس. ويصطدم البعض الآخر مع بعضه البعض، ما يؤدي إلى كسر قطع الصخور في هذه العملية.