شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تعمل تقنية الأقمار الصناعية فى الهواتف الذكية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت آبل خدمة الطوارئ SOS عبر الأقمار الصناعية على سلسلة هواتف آيفون 14 الذكية، تتيح هذه الميزة للمستخدمين إرسال رسائل إلى خدمات الطوارئ عندما يكونون في مكان لا توجد به تغطية خلوية وشبكة Wi-Fi، عبر اتصال القمر الصناعي.

في العام الماضي أكدت جوجل أن أندرويد 14 سيدعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية ويساعد الشركاء على تمكين التكنولوجيا.

كيف تعمل تقنية الأقمار الصناعية؟

أثناء العرض التقديمي عند إطلاق آيفون 14، أوضحت آبل كيفية عمل الميزة على أحدث سلسلة.

في الظروف المثالية والتي تتضمن رؤية مباشرة للسماء والأفق، يمكن للمستخدمين حمل هواتفهم لإرسال رسالة استغاثة.

تقول شركة آبل إن المستخدمين لا يحتاجون إلى رفع أذرعهم أو رفع هواتفهم للاتصال بالأقمار الصناعية.

سيرشدهم الهاتف للتحرك يسارًا أو يمينًا للحصول على اتصال قوي.

يمكن الحفاظ على اتصال القمر الصناعي حتى إذا كانت شاشة هواتف المستخدمين مقفلة.

أشارت آبل إلى أن رسالة SOS قد تستغرق 15 ثانية لإرسالها، وأكثر من دقيقة لإرسالها تحت الأشجار ذات الأوراق الخفيفة أو المتوسطة.

كيف ستساعد تكنولوجيا الأقمار الصناعية المستخدمين؟

تخيل أنك عالق في رحلة تستغرق أسبوعًا في جبال الهيمالايا، في الغالب لا تحصل على أي اتصال على هاتفك المحمول.

في مثل هذه الحالات، تحتاج إلى طريقة موثوقة لإرسال رسائل الطوارئ لإنقاذ نفسك.

تسمح لك ميزة الاتصال بالأقمار الصناعية بالاتصال بالأقمار الصناعية لإرسال الرسائل واستلامها.

يتمثل الجزء الأكثر أهمية في وجود ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية المعنية في أنه لن يوفر اتصالاً أو إنترنت عالي السرعة ولكنه سيعمل على إزالة المناطق - وهي المناطق التي لا يوجد فيها اتصال محمول - أو في حالات الطوارئ.

الشركات العاملة على خاصية الاتصال عبر الأقمار الصناعية

أطلقت آبل بالفعل الميزة في سلسلة هواتف آيفون 14 الذكية، أعلنت جوجل وسامسونج وكوالكوم و ميدياتك أيضًا أنها تعمل على هذه الميزة.