شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبي يطالب Elon Musk بتعيين المزيد من الموظفين للإشراف على Twitter والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الاتحاد الأوروبي من Elon Musk تعيين المزيد من الموظفين للإشراف على Twitteحيث يشعر المنظمون بالقلق من أن المنصة تهدف إلى استخدام المزيد من المتطوعين والذكاء الاصطناعي بدلا منهم، هذا ما ذكره موقع The Verge

هناك خلاف بين Elon Musk والاتحاد الأوروبي بشأن خطة مالك Twitter لاستخدام المزيد من المتطوعين والذكاء الاصطناعي للمساعدة في تعديل منصة الوسائط الاجتماعية، حيث تستجيب الشركة للقواعد الجديدة الصارمة المصممة لمراقبة المحتوى عبر الإنترنت.

وفقًا لأربعة أشخاص مطلعين على المحادثات بين ماسك والمديرين التنفيذيين والمنظمين على تويتر في بروكسل، فقد طُلب من الملياردير تعيين المزيد من الوسطاء ومدققي الحقائق لمراجعة المشاركات.

قام المالك الجديد ايلون ماسك بقطع أكثر من نصف موظفي Twitter البالغ عددهم 7500، بما في ذلك فرق الثقة والسلامة بأكملها في بعض المكاتب، ولازال ايلون ماسك يبحث عن طرق أرخص لمراقبة التغريدات، يستخدم Twitter حاليًا مزيجًا من الاعتدال البشري وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لاكتشاف ومراجعة المواد الضارة، بما يتماشى مع منصات الوسائط الاجتماعية الأخرى ومع ذلك، فان تويترلا تستخدم أدوات التحقق من الحقائق، على عكس منافستها الأكبر Meta ، التي تمتلك Facebook و Instagram.

يستخدم Twitter أيضًا وسطاء متطوعين لميزة تسمى "ملاحظات المجتمع" لمعالجة سيل المعلومات الخاطئة على المنصة - لكن الأداة لا تُستخدم لمعالجة المحتوى غير القانوني.

قال ماسك أيضًا لمفوض الاتحاد الأوروبي تييري بريتون في كانون الثاني (يناير) الماضي إنه سيعتمد أكثر على عمليات الذكاء الاصطناعي الخاصة به، كما قال أشخاص على دراية مباشرة بالمحادثات.

وقال هؤلاء الأشخاص إن بريتون نصح بأنه على الرغم من أن الأمر متروك لتويتر للتوصل إلى أفضل طريقة لتعديل الموقع، إلا أنه كان يتوقع أن تقوم الشركة بتوظيف أشخاص للامتثال لقانون الخدمات الرقمية.

وقال تويتر في بيان لصحيفة فاينانشيال تايمز: "نعتزم الامتثال الكامل لقانون الخدمات الرقمية وقد أجرينا العديد من المناقشات المثمرة مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي حول جهودنا في هذا المجال."

وأضافت الشركة: "سنستمر في استخدام مزيج من التكنولوجيا والموظفين الخبراء لاكتشاف المحتوى غير القانوني وإزالته بشكل استباقي، بينما ستمكّن ملاحظات المجتمع الأشخاص من معرفة المزيد عن المعلومات المضللة المحتملة بطريقة إعلامية وشفافة وجديرة بالثقة".

DSA هو تشريع تاريخي سيجبر مجموعات التكنولوجيا الكبيرة على مراقبة مواقعهم بشكل أكثر عدوانية بحثًا عن المحتوى غير القانوني. يجب أن تكون المنصات الرئيسية، بما في ذلك Twitter ، متوافقة تمامًا بحلول سبتمبر من هذا العام على أبعد تقدير.

ويواجه المخالفون غرامات تصل إلى 6 في المائة من حجم الأعمال العالميه، أخبر ماسك بريتون أن التوظيف سيستغرق وقتًا ولكن سيكون الموظفون في مكانهم للامتثال لقانون الإقامة اليومي هذا العام.